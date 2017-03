Buffon: – Kanskje jeg skaller ned noen, slik Zidane gjorde

Saken oppdateres.

Du har kanskje sett han synge nasjonalsangen av full hals når Italia spiller landskamp. Han er en levende legende, både på landslaget og Juventus. Fredag spiller han sin 1000. kamp i karriereren når Italia tar imot Albania til VM-kvalifiseringskamp. Han setter i tillegg europeisk rekord for flest landskamper når han spiller sin 168. kamp for de asurblå. Dermed går han forbi Iker Casillas. Buffon var i det spøkefulle hjørnet da han snakket om kampen på torsdagens pressekonferanse.

– Hvordan ser jeg for meg min siste kamp? Kanskje jeg gir meg som Zidane, med å skalle ned noen, sa Buffon ifølge Sky Italia .

Zidane skallet ned Marco Materazzi under VM-finalen i 2006. En trist sorti på den nåværende Real Madrid-trenerens spillerkarriere.

39-åringen Buffon debuterte i Serie A for Parma helt tilbake i 1995. Da var han bare 17 år. Han fikk 220 kamper for klubben som ble erklært konkurs i 2015. Juventus gjorde han til tidenes dyreste keeper da de kjøpte han i 2001. I Torino-klubben har han foreløpig spilt 612 kamper.

– Vi må komme oss til VM i Russland i 2018 før jeg kan tenke på hvordan jeg vil avslutte karrieren. Det kan hende jeg spiller min siste kamp der. Jeg har fortsatt litt tid til å tenke på det, sa Buffon.

Holdt nullen i debuten mot verdensstjerner

Buffon har mildt sagt en imponerende CV. Han har vunnet Serie A syv ganger, den italienske cupen tre ganger, UEFA-cupen én gang og ikke minst kronen på verket: VM-gullet med Italia i 2006. Få spillere, om noen, har mer erfaring i dagens fotball. Ting var annerledes da han fikk debuten i 1995.

– Jeg ba ham kun konsentrere seg om kampen og sine oppgaver, sa Ermer Fulgoni, daværende keepertrener i Parma, om debuten til Buffon, ifølge NTB.

Han var ikke redd for å sende den 17-årige keeperen ut mot AC Milan som hadde en angrepsrekke bestående av George Weah, Zvonimir Boban og Roberto Baggio.

– Da de annonserte lagoppstillingen på stadion, sa jeg til folk rundt meg at de bare kunne ta det med ro og at vi ikke kom til å slippe inn et eneste mål i dag, sa Fulgoni.

Han fikk rett ettersom kampen endte 0-0, og Buffon startet dermed sin Serie A-karriere med å holde nullen.

Skandaler og rekorder

Buffon holder rekorden i Serie A for flest minutter uten baklengs. Ingen keeper har stått lengre enn hans 973 minutter uten å måtte plukke ballen ut av nettmaskene.

I 2006 var han involvert i skandalen som rystet italiensk fotball da flere spillere, inkludert Buffon, ble anklaget for å spille på Serie A-kamper. Buffon lot seg frivillig avhøre av italienske myndigheter, men nektet for å ha plassert spill på kamper i Italia. Han ble senere frikjent, men ble likevel med Juventus ned i Serie B da laget ble deplassert etter skandalen.

16 år etter overgangen til Juventus slår Buffon fortsatt rekorder. I forrige serierunde satte han en ny da han hadde vært på banen i 39.806 minutter for Torino-klubben. Han gikk dermed forbi Giampiero Boniterti.

Til tross for sin alder virker 39-åringen fortsatt sulten, og det er lite som tyder på at han vil ta det rolig og gi seg med det første.

Italia vil være i trygge hender den dagen Buffon gir fra seg keeperplassen. Milan-keeper og navnebror Gianluigi Donnarumma (18) synes å ha alle kvalitetene til å ta opp arven.