Chelsea-stjerne langer ut mot egen klubb: – Jeg blir behandlet som en kriminell

Saken oppdateres.

Chelsea serieåpnet lørdag hjemme mot Burnley. Det endte med mageplask. To røde kort og 3–2-tap var på ingen måte starten den regjerende mesteren hadde sett for seg.

Kampen spilte de uten fjorårets toppscorer Diego Costa. Spanjolen sitter hjemme i Brasil, landet han vokste opp i. Hans tid i London virker å være ferdig. I et stort intervju med den britiske avisen Daily Mail forteller 28-åringen om den turbulente tiden, som trolig ender med at han forsvinner fra klubben.

Får meldinger fra Chelsea-spillere

Han er regnet som en av de giftigste spissene i England. Det har alltid vært kontroverser rundt Costa, som ikke har vært med klubben siden FA Cup-finalen mot Arsenal i mai. Årsaken hevder han er at manager Antonio Conte ikke ønsker ham i klubben.

– Han vil ikke ha meg der. Jeg venter på at Chelsea skal sette meg fri. Jeg ønsket ikke å dra. Jeg var fornøyd. Når manageren ikke ønsker deg, må du dra. Hvis du spør alle lagkameratene mine, sier de det samme. De sender meg meldinger og sier at de savner meg og at de er glad i meg, sier spanjolen.

Chelseas storscorer beskylder klubben for å behandle ham «som en kriminell». Han vil ikke utelukke å gå til rettslige skritt mot London-klubben, og at han aldri vil slette SMSen han angivelig skal ha fått av Conte tidligere i sommer.

Der skal Chelsea-manageren ha gitt beskjed om at han ikke ønsker Costa videre, sier spissen selv.

Spanjolen hevder også at Conte er årsaken til at det ikke ble underskrevet en ny avtale mellom partene i vinter.

Vurderer å ta ett års pause

– Jeg respekterer ham som en fantastisk trener. Han har gjort en god jobb og jeg kan se det, men som person, nei. Han er ikke en trener som har et nært forhold med trenerne. Han er veldig distansert, og har ikke karisma.

Han sier selv at han har takket nei til tilbud. Han ønsker ikke å reise til en ny klubb bare fordi de betaler mye. Ønsket hans er å returnere til gamleklubben Atlético Madrid. Chelsea på sin side, vil ha Costa i England, men 28-åringen er ikke interessert i å trene med reservene.

– Jeg vurderer å bli i Brasil i ett år uten å spille, selv om Chelsea skulle bøtelegge meg og ikke betale lønn. Jeg kommer tilbake sterkere. Hvis dette var min skyld, hadde jeg dratt tilbake nå og gjort som de sier, forteller han.

Antonio Conte selv har fortalt i et intervju med samme avis at situasjonen rundt Costa var avklart allerede i januar, og at alle parter da var klar over at spanjolen ikke hadde en fremtid i klubben.

– Nå må vi bygge et lag med nye spillere, og de som er her fra før har vunnet ligaen to ganger og endt på tiendeplass én gang. Én spiller er ikke viktig. Det viktigste er at laget og troppen står sammen. Det gjør ingenting at vi har mistet én spiller, sa han i intervjuet tidligere i sommer.

Klubben hentet deretter inn Álvaro Morata fra Real Madrid. Han ble tidenes dyreste Chelsea-spiller.