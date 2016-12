City brukte 70 minutter på å ta ledelsen. Da løsnet det for alvor

Saken oppdateres.

Hull - Manchester City 0–3

Ikke alt har gått like på skinner for Pep Guardiola og Manchester City den siste tiden. Men mandag kveld tok de sin tredje strake seier i ligaen.

City styrte spillet, men likevel tok det 70 minutter før de lyseblå fikk hull på byllen. Det da ved Yaya Toure, etter at Raheem Sterling hadde blitt felt og skaffet straffe.

Da hadde det tydeligvis løsnet for City, som la på til 2–0 fem minutter senere. Denne gangen ved Kelechi Iheanacho.

Tre minutter på overtid satte Hull spikeren i kisten selv, med et selvmål signert Curtis Davies.

Verken Adama Diomande eller Markus Henriksen spilte fra start for Hull. Henriksen fikk et godt kvarter på banen, mens Diomande kom inn drøyt ti minutter før slutt. De to nordmennene klarte ikke å gjøre noe med resultatet.