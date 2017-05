Cristiano Ronaldo med nytt hat trick: - Han er latterlig

Kvinne tiltalt for uriktig forklaring om overfallsvoldtekt

Saken oppdateres.

Real Madrid-Atlético Madrid 3–0

For fjerde år på rad møtte de to Madrid-lagene Real og Atletico hverandre i Champions League-sluttspillet.

Storebror Real har vunnet alle de tre forrige duellene, to av dem attpåtil i finalen, og anført av en fantastisk Cristiano Ronaldo ligger ser de ut til å ha sikret en ny finaleplass i årets utgave.

Diskusjonen om hvem som er verdens beste av han og Lionel Messi går stadig og deler Fotball-Verden i to.

Smått utrolige fem scoringer mot Bayern München i kvartfinalene ga Real Madrid-stjernens beundrere vann på møllen, men Messi svarte med glitrende fotball i El Classico.

Nå ser det ut til at Cristiano Ronaldo fortsetter målfesten også i semifinalene av turneringen Barcelona er ute av.

– Han er latterlig

Ikke én, ikke to, men hele tre ganger scoret han, og da får Atlético Madrid det fryktelig vanskelig i returoppgjøret neste uke.

Han er nå oppe i utrolige 103 scoringer i Champions League.

Gary Lineker oppsummerte det enkelt og greit slik: «Han er latterlig», skrev han på Twitter , og mente det veldig positivt.

– Vi spilte en helt fantastisk kamp! Jeg er heldig som får æren av å score de tre målene, sier hat trick-helten i et intervju vist på Viasat, før han advarer:

– Ting er ikke avgjort, for det gjenstår en kamp på deres bane hvor de er veldig sterke.

Der ligger håpet for Atletico-trener Diego Simeone.

– Fotball er en fantatsisk sport, for utrolige ting kan skje. Det er hva vi håper på i returkampen. Dette er ikke avgjort ennå, sier argentineren, som også ble spurt om det i det hele tatt er mulig å stoppe Cristiano Ronaldo:

– Han er sammen med Lionel Messi verdens beste. Det er fantastisk å se dem spille, men utrolig vanskelig å stoppe dem.

Hans kollega Zinedine Zidane mente Real vant helt fortjent.

– Den første halvtimen var vi veldig gode. Det er utrolig å score tre ganger i en semifinale, samtidig som vi holder nullen.

Spektakulært brassespark

De kongehvite startet i et vanvittig tempo og la et voldsomt press på lillebror hjemme på Santiago Bernabéu. Selvfølgelig var det mannen med nummer syv på ryggen som sørget for en perfekt start etter 10 minutter.

Da innlegget Casemiro kom var det ingen tvil om at det var han som skulle få hodet først på ballen. Da hadde Ronaldo i situasjonen like før vært i offside da Daniel Carvajal slo et innlegg, men det så riktig ut av dommeren ikke å blåse.

Karim Benzema hadde allerede hatt en stor sjanse etter syv minutter, og det var nesten utrolig at han ikke scoret. Utrolig var definitivt franskmannens avslutning etter 29 minutter.

Ronaldo dro seg fint fri og slo et godt innlegg, og Benzema kastet seg rundt og sendte et spektakulært brassespark like utenfor Atletico-målet. Forsøket som ville vært en sterk kandidat til årets mål i turneringen om han hadde truffet litt bedre.

Da hadde Atletico-keeper Jan Oblak reddet en god avslutning fra Raphaël Varane, mens målvaktkollega Keylor Navas var våken og avverget da Kévin Gameiro var alene mot mål.

Den største sjansen for gjestene kom da Antoine Griezmann slo et frekt frispark inn bak Real-muren etter 32 minutter. Midtstopper Diego Godin fikk kastet frem en fot, men klarte ikke å styre ballen på mål.

Ronaldo-kanon

Den andre omgangen tok ikke fyr på samme måte som den første. Gjestene klarte i større grad å demme opp for hjemmelaget, men de klarte ikke å skape noen opplagte målsjanser.

En opplagt sjanse fikk Ronaldo etter 73 minutter. Da blir det ofte mål, denne gangen hamret hann ballen inn bak Oblak fra 18 meter.

13 minutter senere satte han opp en Real-kontring, den endte med at Ronaldo fikk ballen tilbake inne i feltet. Han var nok en gang sikker, og dermed var punktum for en fantastisk Real-kveld satt.

Finalen spilles i Cardiff 3. juni. Der møter Real etter alle solemerker enten Juventus eller Monaco.