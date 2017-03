Da klokka viste 88 minutter, trengte Barcelona tre mål for å gå videre. Så skjedde det utenkelige

Saken oppdateres.

Barcelona-PSG 6–1 (6–5 sammenlagt)

Etter en helt ellevill fotballkamp snudde Barcelona 0–4 til 6–5 sammenlagt.

Det var i utgangspunktet nærmest en umulig oppgave. Barcelona hadde et 4–0-resultat å hente inn foran oppgjøret på Camp Nou.

De scoret tre, men da Edinson Cavani satte inn 3–1 midtveis i andre omgang, måtte Barcelona ha tre mål for å gå videre.

– Villeste!

Etter 88 minutter sto det fortsatt 3–1. Så scoret Neymar på et lekkert frispark. Samme mann satte inn 5–1 på straffe, en billig sådan etter at Suarez falt noe lett.

Fire minutter på overtid falt avgjørelsen da Sergi Roberto dukket opp på bakerste.

– Det er det villeste jeg har sett, sa Vidar Davidsen fra kommentatorboksen.

– Denne kampen kommer til å bli stående til evig tid som «Mirakelet i Barcelona».

Trodde Cavani-mål drepte festen

Luis Suarez sendte Barcelona i ledelsen allerede etter to minutter. Da fikk Barcelona smaken på avansement.

Enda mer da Kurzawa satte ballen i eget nett før pause, og hjemmelaget gikk til hvilen med to mål færre å hente inn.

3–0 kom på straffe, etter at Meunier felte Neymar. Lionel Messi var aldri i tvil, og satte inn kveldens tredje.

Da trodde alle Barcelona etter hvert skulle få sitt fjerde. I stedet dukket Cavani opp og satte inn 3–1. Mye tydet på at veien skulle bli for lang for Barcelona derfra.

Så feil kan man ta.

88 minutter: Alle trodde Neymar skulle slå inn frisparket fra fem meter utenfor hjørnet av 16 meter. I stedet la han den vakkert i nærmeste kryss.

90+1: Luis Suarez gikk i bakken. Tidligere i kampen hadde han fått gult kort for filming. Nå fikk han straffe. Noe billig, mente kommentatorene. Straffen satte Neymar sikkert i mål.

90+4: Neymar dro av en mann. Slo inn i feltet, og på bakerste hadde Sergi Roberto sneket seg fri. Han pirket den bak Trapp.

Snuoperasjonen var komplett.

– Hva skal jeg si? Det er det beste som har hendt meg i livet mitt. Jeg satte bare fram tåen, men det var vidunderlig å få score det målet. Jeg kommer ikke til å få sove i natt. Jeg kommer aldri til å glemme det, sa matchvinneren til Viasat.

Saken oppdateres