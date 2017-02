Mourinho begynte å klappe da motstanderen scoret

Saken oppdateres.

BLACKBURN-MANCHESTER UNITED 1–2

Innbytter Zlatan Ibrahimovic ble den store helten da Manchester United søndag tok seg videre til kvartfinalen i FA-cupen.

På stillingen 1–1 mot Championship-laget Blackburn lurte svensken offsidefellen før han scoret vinnermålet.

Tidligere hadde Marcus Rashford, som startet kampen i stedet for Ibrahimovic, utlignet til 1–1.

Mourinho-applaus

Starten av kampen gikk nemlig ikke etter planen for United. Allerede etter 17 minutter tok Blackburn gjestene på sengen.

Marvin Emnes fintet seg fri, og slapp ballen i perfekt tidspunkt til Daniel Graham, som gjorde ingen feil alene med United-keeper Sergio Romero. Scoringen var nydelig. Det erkjente til og med United-manager José Mourinho - hvert fall tilsynelatende.

TV-bildene viste at portugiseren klappet etter scoringen. De fleste tolket applausen dithen at Mourinho likte Blackburns spill, og at det hele ikke var et ironisk stikk til Uniteds forsvarsspill.

BBC-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Mark Lawrenson var blant de som merket seg Mourinhos uventede oppførsel.

– Dersom Manchester United scoret det målet, ville vi skrytt det opp i skyene. Så du Mourinhos reaksjon? Han klappet, sa Lawrenson ifølge BBCs nettsted.

United-magi

Det måtte magi til fra Henrikh Mkhitarjan før Manchester United var à jour. I det 27. minutt slo armeneren en fantastisk bakromspasning fra egen banehalvdel, og alene med keeper var Marcus Rashford iskald. Unggutten fikk et hav av rom å boltre seg i.

Det var 19-åringens sjuende United-mål for sesongen i ulike turneringer.

Etter utligningen hadde lagene hver sin sjanse før pause. Craig Conway skjøt hardt mot nærmeste kryss, men avslutningen gikk like utenfor. For United var Jesse Lingard farlig frampå med en heading.

Bytter skapte fremgang

Mourinho ønsket ingen omkamp i en allerede tettpakket United-program. Med byttene etter en time fikk portugiseren akkurat det han håpet på.

Zlatan var farlig allerede med sin første ballberøring. Ved bakerste stolpe holdt an på å skli inn en ball fra Ander Herrera. Blackburn-forsvaret klarte seg bra søndag, men vertene hadde ingen motsvar da Uniteds supersvenske pirket inn Pogbas langball.

I sluttminuttene var Blackburn svært nær å gjøre 2–2. Romero slapp flere farlige returer på rappen, men Uniteds målvakt slapp med skrekken hver gang. Dermed er den regjerende mesteren klar for nok en kvartfinale i verdens eldste klubbturnering.

