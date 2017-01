Dagbladet: - Norges nye landslagssjef offentliggjøres i morgen

Saken oppdateres.

Etter at Per-Mathias Høgmos periode som landslagssjef var ved veis ende i november i fjor, har Norges Fotballforbund (NFF) gått på en frenetisk jakt etter en arvtager.

I tur og orden har trenerprofiler som Ståle Solbakken, Ole Gunnar Solskjær og Ronny Deila annonsert at de ikke vil ha jobben.

Nå skriver imidlertid Dagbladet-kommentator Morten Pedersen at NFF har bestemt seg for hvem som blir sjef. I artikkelen kommer det imidlertid ikke frem hvem som blir ny landslagssjef.

Likevel er altså den profilerte kommentatoren klar på at det eneste som gjenstår er at ansettelsen godkjennes i fotballstyret. Den nye landslagssjefen skal ifølge Pedersen etter all sannsynlighet bli offentliggjort i morgen, altså på onsdag.

Kommentatoren mener også å vite at det kan bli aktuelt med en midlertidig løsning - for eksempel frem til sommeren 2018.

– Tidslinjen har ikke endret seg

Toppfotballsjef Nils Johan Semb, som har hatt hovedansvaret for å finne Høgmos erstatter, har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag kveld.

Semb uttalte seg om trenerjakten til NTB tidligere tirsdag. Da ga han ingen indikasjoner på at prosessen var i sluttfasen.

– Tidslinjen har ikke endret seg. Vi jobber for å ha et navn klart til Nord-Irland. Sekundært blir det en midlertidig løsning. Det er fortsatt vel åtte uker til den kampen, sa Semb til NTB.

Videre nektet Semb å kommentere om hvorvidt tidligere Stabæk-trener Bob Bradley er en aktuell kandidat. Han sa imidlertid at den neste landslagssjefen ikke nødvendigvis er norsk.

– Det ligger ingen kravspesifikasjoner til nasjonalitet, og Fotballforbundets styre har ikke lagt noen føringer her.