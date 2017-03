Dansk avis: Så mye tjener Bendtner i Rosenborg

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner blir best betalt i Eliteserien, men han må tåle en kraftig lønnsnedgang etter overgangen fra Nottingham Forest.

Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet vil Bendtner i RBK få en årslønn på snaue 5 millioner kroner.

– Ingen personlige bonuser

Avisen skriver videre at signeringsbonusen han fikk på et par millioner er inkludert i denne summen. Hvis opplysningene er korrekt blir Bendtner best betalt både i Rosenborg og norsk fotball.

Ifølge Ekstra Bladet er det ikke lagt inn personlige bonuser i Bendtners avtale. Ekstrainntekter vil han kun få dersom Rosenborg kollektivt presterer og vinner Eliteserien eller kvalifiserer seg til Champions League-gruppespillet, alternativt Europa League-gruppespillet.

Lav overgangssum

Avisen hevder videre at Bendtner ikke har fått med seg penger ut døren fra Nottingham Forest (såkalt sign off-fee). Ekstra Bladet skriver også at overgangssummen skal være et «symbolsk beløp» på i overkant av 1 million kroner.

Bendtner hadde kontrakt med Nottingham Forest til 2018, og her skal årslønnen ha vært på rundt 14 millioner kroner.

Avisen betegner Bendtners avtale med RBK som «sultelønn» i forhold til tidligere kontrakter.

Kort visitt?

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har selv uttalt at Bendtner fort kan forsvinne fra RBK etter én sesong dersom han oppnår suksess i Trondheim. Med RBK-suksess venter trolig landslagsplass og ny interesse fra utenlandfske storklubber.

«Det ligger i kortene at han er borte etter en sesong hvis han står tilbake som klubbens toppscorer og har levert varen i den norske mesterklubben», skriver Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner var stjerne i Arsenal, men de siste årene har vært en nedtur karrieremessig etter at han ikke lyktes verken i Wolfsburg eller Nottingham Forest.