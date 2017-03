Danske aviser om Bendtners Rosenborg-overgang: - Sjokk!

Saken oppdateres.

Sent mandag kveld kunngjorde Rosenborg sin nyeste signering.

Ingen ringere enn tidligere Arsenal-stjerne Nicklas Bendtner.

29-åringen gikk til Championship og Nottingham Forest så sent som i fjor høst. På den tid har han bare scoret to mål på 17 kamper.

Danske BT kaller det en sjokkovergang.

«Breaking News! Sjokket: Bendtner går til norsk fotball,» skriver storavisen.

Ekstrabladet kaller det også et sjokk:

«Skiftet kommer som en kjempeoverraskelse, fordi Bendtner kun spilte 17 kamper og scoret to ganger for Nottingham Forest» skriver avisen.

Sosiale medier

På sosiale medier har naturligvis reaksjonene ikke latt vente på seg. Noen kaller det den kuleste signeringen i norsk fotball noensinne, mens andre er mer skeptisk.

– Selvfølgelig en risiko ved å signere Bendtner, men får man som norsk klubb sjansen på en slik spiller, er det ingenting å tenke på, skriver tidligere Start-profil og TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Selvfølgelig er det en risiko ved å signere Bendtner, men får man som norsk klubb sjansen på en slik spiller er det ingenting å tenke på. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 6, 2017

– Bendtner kommer til å pøse inn, om han er skadefri og motivert. Midtspiss på et overlegent lag, skriver fotballekspert Morten Langli.

Nicklas Bendtner. Blir jo fryktelig spennende å se hva han kan gjøre da https://t.co/Uih4qdxfEb — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 6, 2017

En annen som kaller dette en god signering, er FCK-trener Ståle Solbakken.

– Jeg tror man kan si at dette er den største profilen som er hentet til eliteserien. Profil- og mediemessig er han den største, sier han til VG .

– Hvordan vil denne nyheten bli mottatt i Danmark?

– Med kjempeforundring. Bendtner og norsk fotball tror jeg ingen hadde drømt om her overhodet. Dette er et stort sjokk for danskene, konkluderer Solbakken.

– Enormt bra

Rosenborg ankom mandag Marbella, der de skal ha en treningsleir den kommende uken. Ifølge Kåre Ingebrigtsen skal Bendtner etter planen ankomme tirsdag og slutte seg til resten av gjengen.

– Det er enormt bra for Rosenborg. Det viser at vi har et navn når slike spillere kommer til oss, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Han sier klubben har jobbet med å få hanket inn Bendtner i lang tid.

– Det har vært tøff jobbing over en lang periode, og vi trodde ikke at dette var mulig. Men etter hvert som vi nøstet i dette, så tenkte vi at vi i hvert fall skulle jobbe så mye med saken at vi fikk et ja eller nei.