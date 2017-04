Danske eksperter hyller Solbakken: - Klubben var i ferd med å smuldre opp da han var borte

Saken oppdateres.

Ståle Solbakkens FC København har vært suverene i den danske Superligaen denne sesongen. Med seks kamper igjen å spille, leder laget med 13 poeng ned til Brøndby på andreplass.

Dersom laget vinner mot Lyngby i helga, samtidig som Brøndby taper sin kamp mot Sønderjyske, blir laget seriemester for andre året på rad.

FCK styrer også mot en historisk rekord. Aldri før har et lag i Superligaen gått gjennom en sesong ubeseiret.

– Det er en fantastisk prestasjon, spesielt av Ståle Solbakken, som for tredje gang har bygd opp et suverent lag. Han har også vist at han kommer langt med et overlegent budsjett, selv om det ikke nødvendigvis er ensbetydende med suksess, sier Morten Crone Sejersbøl.

Han er en av Danmarks ledende fotballjournalister, og jobber for den danske avisen BT. Crone Sejersbøl skryter av jobben Solbakken har gjort med å gjenoppbygge fundamentet i FCK.

– Det var i ferd med å smuldre da han var borte. Han har skapt en enhet, der man aldri hører om utilfredshet fra reserver eller andre, det er tydelige avtaler på banen, og laget vinner mange fotballkamper, sier Crone Sejersbøl.

Solbakken forlot hovedstadsklubben i 2011 for å bli trener i tyske Köln. Verken oppholdet der eller i engelske Wolverhampton ble noen suksess for 49-åringen.

Fikk fart på stjernespiss igjen

Mads Glenn Wehlast er sportsjournalist i danske Ekstra Bladet, og følger FC København tett. Han skryter også av Solbakken og Co.

– Det er en fantastisk sesong, må man si. Ståle har vært veldig dyktig til å kjøpe spillere til denne sesongen. Han har blant annet utviklet og gjenoppbygget Andreas Cornelius, som hadde fått seg en psykisk knekk i England, sier Wehlast.

Cornelius scoret to ganger da FC Midtjylland ble slått 3–1 i forrige serierunde. Spissen blir trolig solgt etter denne sesongen, sammen med Ludwig Augustinsson og Federico Santander, tror Wehlast.

– Det kan godt være de får 75 millioner kroner (cirka 94 millioner norske kroner) for de tre, sier han.

Cornelius, som var en flopp i Carditt, er blant annet koblet til italienske Atalanta.

– Dersom de forsvinner, så gir det en ny utfordring for Ståle. Han må sette sammen et nytt lag, men her har også FCK de beste forutsetningene. Klubben har god økonomi, et bra fundament, og de beste internasjonale kontraktene. De har også råd til å bruke 15 millioner kroner for en spiller, sier Wehlast.

Solbakken har allerede sikret seg den kypriotiske spissen Pieros Sotiriu. Han imponerte mot FCK i Champions League playoffkampene for APOEL i august, og har signert en kontrakt til 2022 med hovedstadsklubben.

– Det er en god angriper. FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid, sier Wehlast.

Belønnet for trofast tjeneste

Crone Sejersbøl mener FCK neppe kan toppe årets sesong.

– Hva mer kan de oppnå? Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen. Vi ser hvordan profiler forsvinner fra laget nå – først Delaney, og nå er Zanka, Augustinsson, Cornelius, og kanskje også Ankersen på vei bort. Det er en aksept for at oppgaven er utført i FC København. Ståle Solbakkens innflytelse er totalt. Det er han som kjøper og selger spillere, og det er sågar han som ivaretar spillernes interesser i de forestående overgangene, sier Crone Sejersbøl, og fortsetter:

– Det var ham som fikk i stand Delaneys overgang til Bremen, og det er han som får i stand Cornelius’ overgang til Atalanta. Som han sa til meg forleden: De har gjort mye for meg, nå vil jeg også gjøre noe for dem.

Wehlast frykter én ting for FCK de neste sesongene.

– Det kan bli et problem for FCK at konkurransen i Danmark ikke er hard nok, som i Skottland og Norge, sier Wehlast.

Han tror mindre konkurranse i den hjemlige serien, vil påvirke innsatsen i internasjonalt på sikt.

– De har prestert bra internasjonalt også, og har tjent over 200 millioner kroner på spill i Europa denne sesonge, sier journalisten.

– Det har uansett vært en historisk flott sesong, og den blir trolig kronet med «The Double», legger han til.

Signerte ny avtale

FCK har også spilt seg fram til cupfinalen i år. Motstander i finalen er vinneren av semifinalen mellom Midtjylland og Brøndby. Den kampen spilles 4. mai.

Solbakken, som takket nei til å ta over det norske landslaget, forlenget i februar kontrakten sin med FC København. Den nye avtalen strekker seg til 2021.

– Han må hele tiden hente nye spillere, og han setter i gang et nytt prosjekt hvert år, sier Wehlast.