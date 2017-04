Danske journalister i ekstase: – Bendtner er allerede en hit!

Saken oppdateres.

Rosenborg - Odd 3–0

Nicklas Bendtner (29) fikk en superstart på Rosenborg-karrièren da han stanget inn den viktige 1-0-scoringen mot Odd på Lerkendal.

«Lord Bendtner», som han kalles, fikk RBK-fansen til å juble , men også i Danmark jubler de fotballglade. Nicklas Bendtner er åpenbart fortsatt en superstjerne i hjemlandet.

Den danske tabloidavisen Ekstra Bladet dekket Rosenborg - Odd direkte på sine nettsider. To journalister fulgte Bendtner-debuten, og direktebloggen toppet avisens nettsider hele kampen.

– Stadion reiser seg! Alle klapper. Rosenborg vinner 3-0. Bendtner is back! Han er allerede en hit! skriver Ekstra Bladet-journalist Emil Hansen fra Lerkendal.

Underveis i kampen fikk journalistene et spørsmål fra en leser som lurte på om det virkelig var nødvendig å bruke to journalister til å dekke kampen.

– Hva snakker du om, Maxi? Det er da slett ikke nok, svarte Emil Hansen med glimt i øyet.

– Én av de største i Danmark

Til Aftenposten forteller Emil Hansen at interessen for Bendtner fortsatt er enorm i Danmark, selv om stjernespissen har gått til norsk fotball.

– Han er fortsatt én av de største danske idrettsnavnene, vil jeg si, sier Emil Hansen.

Allan Olsen er sportssjef i Ekstra Bladet. Han opplyser at direktebloggen om Bendtner er én av dagens mest leste artikler hos avisen.

– Han er fortsatt kjempepopulær i Danmark. Sakene om Bendtner leses av mange. Interessen er skikkelig, skikkelig stor.

– Hvorfor er han fortsatt så populær i Danmark, tror du?

– Vi husker alle hvor god han var på sitt beste. Mange liker ham, og mange liker å hate ham. Alle mener noe om ham. Han berører noe i folk. Ingen er likegyldige til ham, sier Allan Olsen.

Morten Crone Sejersbøl, fotballredaktør i tabloidavisen BT, er enig med Olsen.

– Bendtner har en unik underholdningsverdi. Jeg tror ikke det er andre danske spillere som ville fått så mye oppmerksomhet i Danmark for å spille i en norsk liga, sier Morten Crone Sejersbøl.

Tilbake på landslaget?

– Håper man i Danmark at Bendtner kommer tilbake på landslaget?

– Både og. Vi hadde en undersøkelse nylig som viste at det var ganske få som savnet ham på landslaget. Men jeg tror alle anerkjenner at Bendtner i toppform er den beste danske angriperen vi har. Men han har ikke vært i toppform siden 2012. Alle vil ønske at han kommer tilbake i toppform.

Allan Olsen mener Bendtner må bevise mye mer før han kan være aktuell for Åge Hareides landslag.

– Konkurrentene hans på landslaget er gode for tiden, og med all respekt: Eliteserien er ikke så god liga. Han må nok vise mer i den norske ligaen enn han hadde måttet i en bedre liga. Men spiller han godt over tid, er det selvfølgelig en mulighet for at han kommer med i troppen som skal møte Kasakhstan 10. juni, sier Olsen.