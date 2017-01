Debutanten scoret to da RBK senket byrivalen

Saken oppdateres.

Abrahallen, RBK- RANHEIM 3–1 (1–0): Først scoret debutant Milan Jevtovic etter ti minutter, etter at Elba Rashani hadde dunket ballen i tverrliggeren.

Så økte Mattihas Vilhjalmsson tidlig i 2. omgang, da han headet ballen i åpent mål etter en retur.

Deretter økte Jevtovic igjen i det 56. minutt, med dagens peneste: Den serbiske leisoldaten tok ned ballen elegant etter et innlegg. Han avanserte et par meter, fikk ballen på halvspretten - og dunket den bak Even Barli i Ranheim-målet.

Ranheim fikk et trøstemål i det 77. minutt, da Albert Berbatovci fant nyervervelsen Andreas Rye i feltet.

Svensson ikke med

Dermed vant Rosenborg forholdsvis komfortabelt over Ranheim, i en kamp preget av at den var vinterens første - og av at det ble mange bytter underveis.

En av årsakene til at lørdagens RBK-lag så helt ulikt ut fra cupfinalelaget i november, handler om alt som skjer på Brakka for tiden.

Christian Gytkjær er allerede i Tyskland, mens Jonas Svensson er høyaktuell for AZ Alkmaar, slik Adresseavisen skrev fredag kveld.

Ingen av dem var naturlig nok i Abrahallen lørdag.

Der var heller ikke Pål Andre Helland, som sto over med sitt knevondt. Det samme gjorde Gudmundur Thorarinsson, Jon Hou Sæter (begge med skade) og langtidsskadde Yann-Erik de Lanlay. Også Mushaga Bakenga ble spart.

Dermed startet Matthias Vilhjalmsson på topp, mens altså Jevtovic gikk rett inn på venstrekanten. Og markerte seg umiddelbart.

Frisk Rashani

RBK startet i et høyt tempo, og 1. divisjonsspillerne hang ikke med de første minuttene. Det gikk kjapt i lengderetning, og allerede etter tre minutter var Matthias Vilhjalmsson nære, men innlegget fra Elba Rashani ble akkurat for langt. Rosenborg fortsatte å trykke på, og det var lite å si på da debutant Milan Jevtovic scoret etter ti minutter. Da hadde Rashani prikket vinkelen rett i forveien, men ballen dro i metallet og Jevtovic var der på returen.

Ti minutter senere kunne Magnus Stamnestrø doblet, da han elegant ble stusset gjennom av Vilhjalmsson. Men avslutningen fra kloss hold ble for veik - og gikk rett i hanskene til Barli.

Flatgård og Sørløkk

Da RBK-erne hadde løpt fra seg «det verste», kom Ranheim mer inn i kampen. Og siste halvdel av 1. omgang var jevnspilt. Faktisk var 1. divisjonslaget nære ved å score ved flere anledninger, og både Georg Flatgård og Sondre Sørløkk hadde hver sin feite mulighet. Kaptein for dagen, Andre Hansen, var imidlertid på pletten.

Etter pause rakk aldri Ranheim komme inn i det før ballen lå i garnet bak Barli to ganger. Og den siste halvtimen ble mer en transport, hvor tempoet ble lavere - Ranheim-spillerne ble løpende mellom - og hvor det ikke skjedde all verden.

Før altså Ranheim reduserte litt ut av ingenting drøye ti minutter før slutt.

La oss likevel ta med et par sjanser også fra denne perioden: Tore Reginiuissen headet i stanga fra kloss hold etter en corner etter 64 minutter, og minuttet etter skjøt spissdebutant Erik Botheim i nettveggen. 17-åringen var midtspiss i 2. omgang. Rashani hadde også et bra skuddforsøk, mens Ranheims comeback-kid i trøndersk fotball også kunne ha scoret helt mot slutten.

Øyvind Storflor spilte en halvtime på venstrekanten for Ranheim, og fikk en bra mulighet etter et innlegg fra Michael Karlsen. Men skuddet ble for dårlig.

Slik spilte lagene:

RBK: Andre Hansen (Arild Østbø) - Erlend Dahl Reitan, Johan Lædre Bjørdal (Tore Reginiussen 46.), Jacob Rasmussen, Jørgen Skjelvik (Alex Gersbach 46.) - Magnus Stamnestrø ( (Mike Jensen 46.) , Anders Konradsen (Erik Botheim 46.), Fredrik Midtsjø - Elba Rashani, Matthias Vilhjalmsson, Milan Jevtovic.

Ranheim: Even Barli - Aslak Fonn Wittry, - Daniel Kvande (Karl Morten Eek 80.), Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs - Sondre Sørløkk (Jacob Tromsdal 46.), Magnus Blakstad (Sindre Welo 80.), Simen Sandmæl (Albert Berbatovci 57.) - Joakim Solem (Andreas Rye 46.), Mikael Karlsen, Georg Flatgård (Øyvind Storflor 62.)