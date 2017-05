Deila hyllet laget - og VIF-sjelen: - I dag fikk jeg ordentlig tenning

Bevæpnet politi pågrep to menn på Sunndal

ULLEVAAL: Vålerenga leverte en sterk forestilling i en god fotballkamp mot Rosenborg.

Det ble «bare» ett poeng etter at Herman Stengel utlignet seks minutter før slutt.

Men Ronny Deila var glad for at det endelig svingte av laget sitt.

– Jeg er stolt av gutta. Vi gjorde en kjempekamp. Jeg har stått igjen etter kamper og bitt meg i leppa, tannkjøttet og alt som er. For vi har snakket og snakket, men det har ikke vært handling bak ord. Det var det i dag, sier Deila til et sjeldent stort presseoppbud på Ullevaal.

Med gode prestasjoner kommer også publikum. Mot Rosenborg var det 13.827 tilskuere på plass, og de (i tillegg til TV-seerne) fikk se en underholdende og god fotballkamp.

– Dette må vi ha mer av

Og på sidelinjen fikk trener Deila full tenning.

– Dette var en god fotballkamp, det tror jeg alle er enige om, både Vålerenga- og Rosenborg-fans. Det sies mye om norsk fotball, at det er dårlig og så videre, men dette var bra. Poeng er én ting, men vi lever av opplevelser. Å skape opplevelser for de som kommer og ser på oss. Dette må vi ha mer av, sier Deila til Aftenposten.

Og fortsetter:

– I dag fikk jeg ordentlig tenning. Det var deilig å kjenne på det bruset igjen. Det håper jeg vi kan få mer av, sier VIF-treneren etter ett poeng mot de to siste års dobbeltmester.

Han karakteriserer kampen som årsbeste i serien med god margin.

– Men på Ullevaal er det vi som skal styre. Det er ingen som skal tro at de kan komme hit og styre kampene og spille oss lave. Nå må dette gjenskapes. Og vi har fortsatt mye å gå på, sier Deila.

Ladet opp på «VIF-kro»

Fortsatt mangler det en del på intensitet, trøkk og bevegelse. Og scoringer. Men det går rett vei.

Og Deila vil ha mer av Vålerenga-sjelen. Selv måtte han oppsøke den lokale puben Vålerenga Vertshus på Oslos øst for å kjenne på den igjen.

– I dag var det Vålerenga-sjel, det kjente jeg. Jeg har måttet ta meg et par turer på Vertshuset for å kunne kjenne på den sjelen. Jeg var der på fredag. Det hjalp, sier Deila til Aftenposten og smiler lurt.

Om det var atmosfæren der som tente en gnist eller om det var et heltent hjemmelag som var årsaken til at VIF endelig fant på-bryteren, er uvisst.

Men det var noe med Vålerenga som gir grunn til optimisme.

Såpass bra var prestasjonen at de i blått ikke trenger å være mer enn mellomfornøyd med 1–1.

Trenger et godt VIF

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som ikke har vunnet på fire kamper og plutselig har fått litt å stri med selv, mener prestasjoner som denne og rammen rundt kampen, gjør hele Eliteserien godt.

– I dag var det fantastisk. Rammen rundt kampen blir fantastisk med så mye folk. Og Vålerenga var gode. Sånne kamper tvinger oss til å bli bedre, og det er viktig for hele norsk fotball at vi får med oss Vålerenga. Vålerenga har et lag vi håper blir veldig, veldig gode. Bare ikke bedre enn oss, sier Ingebrigtsen til Aftenposten.

Men bedre enn Rosenborg var VIF i store deler av kampen. Men sjanser tatt i betraktning var det helt greit med 1–1.

– Det er uvant for oss at vi ikke vinner kamper, i hvert fall at vi går såpass lenge uten å vinne. Men det må vi klare. Vi ligger oppi der, men er definitivt ikke fornøyde med det vi gjorde i dag, sier RBK-treneren.

