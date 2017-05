Den gamle Ranheim-duoen sikret Levanger-seier

Sent Reginiussen-mål sendte Ranheim opp på opprykksplass

Innbytter brukte to minutter på å sende Kristiansund til himmels

Sent Reginiussen-mål sendte Ranheim opp på opprykksplass

Far tiltalt for mishandling av tre barn

Innbytter brukte to minutter på å sende Kristiansund til himmels

Saken oppdateres.

I regnværet på Moan søndag kveld var Levanger klart best. Et godt langskudd fra Erik Tønne etter 19 minutter ble avverget av FFK-målvakt Håvar Jenssen.

Etter 35 minutter sendte Stene Levanger i føringen. En avslutning fra Markus Astvald endte med retur. Den sørget Stene for å sette i mål.

Bare to minutter senere doblet Aas ledelsen. Han driblet seg gjennom Fredrikstad-forsvaret og satte ballen i åpent mål.

Sjansebonanza etter pause

De to kjappe scoringene fra den gamle Ranheim-duoen sørget for en komfortabelt Levanger-ledelse ved pause.

I andre omgang fortsatte vertene å kjøre på fremover. Åtte minutter ut i omgangen fikk Stene ballen inne i 16-metersfeltet, men skuddet gikk over mål. Bare minutter etterpå fikk Adria Mateo Lopez sjansen etter en pasning fra Stene. Skuddet gikk utenfor FFK-målet.

Like etterpå kom Levanger til en ny stor sjanse. Da var det Kim Robert Nyborg som fyrte av gårde et godt skudd. Jenssen i Fredrikstad-målet fikk slått ballen til corner.

Fredrikstad i bunnen

Etter 62 minutter avgjorde Stene kampen da han satte inn 3-0-målet. Spissveteranen headet inn et innlegg fra Astvald.

Et kvarter før slutt sendte Horenus Taddese av gårde et kanonskudd. Ballen smalt i tverrliggeren. Fredrikstads Moustapha Ndiaye reduserte like før full tid, men gjestene var aldri i stand til å true Levanger i denne kampen.

Nordtrønderne står dermed med elleve poeng etter ni kamper og har plassert seg midt på tabellen i 1. divisjon. Fredrikstad ligger sist med kun fire poeng.