Den norske Liverpool-tilhengerens spesielle frieri på Anfield: - Tårene trillet

Saken oppdateres.

«Charlotte, vil du gifte deg med meg? Erik». Det var budskapet på steinflisen utenfor Liverpools hjemmebane Anfield.

Erik Aarnes (42) fra Morvik i Bergen hadde tatt med seg samboer Charlotte Siglevik Nilsen (34) på fotballtur til England. Der skulle de se favorittlaget Liverpool sin hjemmekamp mot Crystal Palace.

Lite visste Charlotte om at hun skulle bli fridd til – på en steinflis like utenfor stadion. Erik hadde nemlig fått med seg prosjektet Anfield Forever, der man fikk muligheten til å kjøpe inngraverte steinfliser med navn og personlige budskap.

– Høsten 2016 fikk jeg en knakende god idé om å fri på den måten. Så tok det sin tid før steinen endelig kom på plass. Først i juli så jeg at det var i orden og at steinen ville være klar til sesongstart. Da var det bare å hive seg rundt, forteller nordsjøarbeider Erik til Bergens Tidende.

Måtte hive seg rundt

På rekordtid skaffet han ring og kampbilletter. Charlotte trodde at hun skulle på en vanlig fotballtur, men det ble ikke akkurat som ventet.

– Etter pub-tur og fotballkamp var det ut og lete etter steiner, for Erik hadde kjøpt inngraveringer til flere familiemedlemmer. Jeg ble så lei av å gå rundt og lete, så jeg ville egentlig bare tilbake til puben. Så sier Erik at «vi må jo finne vår stein». Så fant vi til slutt steinen. Jeg ble helt satt ut, for jeg hadde jo ikke peiling. Tårene trillet - jeg gren og styrte på, sier Charlotte og ler dagen derpå.

Svaret var «ja».

– Hva tenker du om det spesielle frieriet?

– Helt fantastisk! Nå har folk spurt så lenge «når skal dere gifte dere, da?». Jeg må innrømme at jeg hadde gitt litt opp, så svaret mitt var «aldri», sier Charlotte.

Perfekt helg

De har vært et par i fire og et halvt år, og nå blir det altså giftermål.

– Vi har ikke satt noen dato. Nå får vi komme oss hjem igjen først, så får jeg overlate dette litt til Charlotte, sier Erik.

Han har vært Liverpool-supporter siden han var «en liten tass». Charlotte er selvsagt blitt Liverpool-fan hun også, og nå kommer steinen med frieriet trolig til å bli liggende utenfor Anfield til evig tid.

Det ble en perfekt helg for bergensparet. Liverpool slo Crystal Palace 1-0 i hjemmeåpningen i Premier League, og det ble full uttelling med frieriet.

Lørdag kveld ble det en god feiring på Merseyside, før paret satte seg på toget til London for å se storkampen mellom Tottenham og Chelsea.