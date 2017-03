Den norske TV-fotballen blir billigere. Her er årsaken.

Saken oppdateres.

Fredag slapp Discovery nyheten om at de skal rendyrke en egen strømmetjeneste for sport. 24. mars, en uke før seriestart, flyttes alle deres sportsrettigheter over på Eurosport Player. Dplay blir da en ren underholdningstjeneste.

I den nye spilleren vil man blant annet få tilgang til alle kamper fra eliteserien og 1. divisjon. Pris? 149 kroner per måned (99 kroner ut juni). For seerne er dette en prisnedgang i forhold til tidligere år.

– Vi rendyrker en egen sportstjeneste for å kunne tilby den mest innholdsrike sportspakken i det norske markedet. Og vi gjør det til en rimeligere pris enn noen andre TV-hus er i nærheten av å matche. Vi har lovet å gi fotballen tilbake til folket, og løfter derfor eliteserien bort fra dyre betalingsmurer, sier Tine Austvoll Jensen, sjef for Discovery Networks.

Fra 249 til 399 kroner

Slik har prisutviklingen vært på TV-fotballen de siste årene:

I 2015 kunne man se norsk fotball hos TV 2 Sumo og C More Sports for 249 kroner måneden. Da fikk man også tilgang på filmer og serier fra TV 2.

Før 2016-sesongen gjorde TV 2-ledelsen et grep som skapte rabalder. Da måtte man kjøpe en totalpakke som inneholdt både Premier League og norsk fotball. Et Sumo-abonnement kostet 399 kroner (449 på vanlig TV). Prisen for Premier League-rettigheter har økt langt mer enn norsk fotball, og dette var trolig noe av årsaken til at TV 2 ønsket å tilby én pakke til fotballfansen.

Et Sport Premium-abonnement hos Sumo koster fortsatt 399 kroner per måned. Da får man se Premier League og FA-cupen samt øvrig innhold fra TV 2.

Hvis man ønsker å se både engelsk og norsk fotball, blir det dermed totalt sett dyrere ettersom man fremover trenger abonnement både hos TV 2 og Discovery. For de virkelig fotballinteresserte som ville ha mest mulig innhold, var TV 2-løsningen fra i fjor ganske så bra.

Men isolert sett er den nye prisen på norsk fotball lavere enn på lenge. Dessuten vil ikke alle ha behov for å kjøpe tilgang til alle kamper, ettersom halvparten av kampene vil bli vist på åpne kanaler (se lenger nede).

Reklamefiansiert

At Discovery nå kan tilby billigere TV-fotball trass i rekorddyre norske fotballrettigheter, kan virke merkelig. 2,4 milliarder kroner la Discovery på bordet for å sende norsk eliteserie og 1. divisjon i fem sesonger fra 2017.

– Hvordan klarer dere å selge produktet til en såpass lav pris?

– Rettighetene finansieres ikke bare gjennom abonnementssalg. Vi flytter også norsk toppfotball bort fra høye betalingsmurer, og gjør flere kamper tilgjengelige på reklamekanaler, sier Tine Austvoll Jensen til Bergens Tidende.

– Er dere trygge på at utgiftene dekkes inn etter en historisk dyr medieavtale?

– Vi investerer ikke i rettigheter vi ikke tror er lønnsomme, svarer Discovery-sjefen.

Halvparten på åpne kanaler

Rundt halvparten av kampene fra hver elitesererunde kommer til å gå på åpne TV-kanaler som de fleste har tilgang til, det vil si Eurosport Norge, MAX og TV Norge. TV-oppsettet frem til runde 17 er allerede klart.

Bergens Tidende skrev nylig at prisene på TV-grunnpakkene kommer til å bli dyrere.