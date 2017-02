Den tidligere RBK-profilen: - Jeg har opplevd to tragedier

Saken oppdateres.

Da Nicki Bille signerte for Lech Poznan i januar i fjor, ble det det den danske spissens 12. klubb på 11 år.

2016 ble et tøft år for den tidligere Rosenborg-spilleren. Ikke bare har han vært ute med skade siden august, men også privat har det vært tungt for 29-åringen.

I et intervju med den polske sportsavisen Przeglad Sportowy forteller en åpenhjertig Billie om alle utfordringene som har vært.

– De siste månedene har vært de tøffeste i min karriere. Jeg har aldri vært skadet i så lang tid før. Det har vært hardt, sier han i intervjuet gjengitt av den danske avisen B.T.

– Døde alene i bilen

I fjor skjedde det også flere ting utenfor banen som påvirket ham. Han mistet sin bestekamerat i en bilulykke. I tillegg døde bestefaren.

– Jeg håper at jeg har lagt det verste bak meg. I 2016 har vært et veldig vanskelig år – ikke på grunn av skadene. Jeg har opplevd to tragedier, sier Bille.

– Først døde bestekameraten min i en bilulykke, og det har jeg slitt med å takle. Han var bare 28 år gammel, og døde alene i bilen sin, mens jeg ikke ante noen ting. Det har tæret på meg, sier Bille.

Bestefaren døde før en kamp mot Legia Warszawa i juli.

– Det var godt vi vant den kampen, sier han.

– Utsatt for kritikk

Bille jobber nå hardt med å komme tilbake på fotballbanen.

– Jeg vet at jeg er utsatt for kritikk. Media skriver at jeg alltid er skadet, og aldri spiller. Og når jeg endelig er på banen, mangler jeg skarphet. Men nå vil jeg gjerne tilbake i toppform, sier Bille, som har en kontrakt med Lech Poznan til sommeren 2018.

Bille scoret 11 ganger på 38 seriekamper for Rosenborg fra 2013–2014.