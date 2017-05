Denne Ronaldo-gesten gjorde motstanderen rasende

Saken oppdateres.

– Stolte av ikke å være som dere.

Det var den klare meldingen fra hjemmefansens banner foran møtet med erkerival Real Madrid.

Foran det som var den siste kampen i Europa på Vicente Calderón, før Atlético flytter til sin nye hjemmebane, var det bare hjemmesupporterne-, spillerne og -trenerne som trodde på at de kunne ta igjen storebror Reals 3–0-ledelse fra første kamp.

Men tro kan flytte fjell.

Kontroversiell straffe

Det kokte både på banen og tribunen fra første stund. Dommer Cüneyt Cakir hadde sin fulle hyre med å holde de to lagene fra hverandre. Standarden ble satt da Danilo havnet i boka allerede etter tre minutter.

Om det kokte fra start, var vi på fosskoking da Saúl Ñíguez raget høyest på et hjørnespark, og stanget inn 1–0 før ti minutter var spilt. Nærmest Saúl var Ronaldo, men han nådde ikke opp. Atlético hadde tent håpet.

Det ble ikke mindre da Fernando Torres gikk ned i straffefeltet. Cakir var aldri i tvil, og pekte på straffemerket. En helt korrekt avgjørelse.

Fram gikk Antoine Griezmann, og leverte en så svak straffe at diskusjonen gikk på om det skulle vært avblåst, da franskmannen skjøt via sin egen fot. Men målet ble stående. 2–0. Hadde det vært tak på Vicente Calderón, hadde det vært blåst av for lenge siden.

– Han har vært strålende

Men Real Madrid har vært ute en vinterdag før, og anført av en aldeles glitrende Isco, skapte også de farligheter. Så god har Isco vært, at mange mener at Gareth Bale skal slite med å spille seg til plass på laget til finalen.

– Det eneste som jeg kan tenke meg gjør det er hvis det kommer en presidentordre. Han har vært strålende den siste tiden, sa Viasat-kommentator Vidar Davidsen.

Men det var Karim Benzema som på mange måter avgjorde kampen til Real Madrids fordel.

For du har kanskje hørt uttrykket «drible noen ut av en telefonkiosk»? Vel, franske Benzema tok med seg tre Atlético-stoppere på en runddans på noe som kunne minne om en slik situasjon. Helt nede ved dødlinja danset han seg fri, før han la ballen 45 grader ut til Toni Kroos. Jan Oblak vartet opp med en vanvittig redning, men returen kunne han ikke holde ute.

Ronaldo-gesten

For der dukket Isco opp, og pirket inn det viktige bortemålet. Dermed måtte Atlético ha tre mål for å gå videre. Det skulle bli vanskelig.

– Et av tidenes vakreste forarbeid, mente Vidar Davidsen om Benzemas prestasjon.

(Se målet i vinduet under)

Cristiano Ronaldo var tydelig fornøyd etter scoringen, og feiret med å holde pekefingeren opp mot munnen, en melding tydelig rettet mot hjemmefansen, med klar beskjed om å være stille.

Etter gesten ble Ronaldo konfrontert av Atlético Madrid-spiss Fernando Torres. Den tidligere Liverpool-spilleren var tydelig irritert, og i løpet av flere sekunder snakket han inn i øret til Ronaldo.

– Ronaldo var litt «off» i dag. Litt bleik. Han har vi sett spille mye bedre kamper denne sesongen, mente ekspert Morten Langli i Viasat-studio.

Fernando Torres sa følgende etter kampen:

– Vi visste det kom til å bli vanskelig. På 2–0 kunne du se at vi trodde på det, men vi spilte mot et veldig bra lag. Da blir det vanskelig, sa Torres.

Navas med dobbeltredning

Ikke at hjemmefansen hørte på Ronaldo. De fortsatte å presse laget sitt fremover med et vanvittig trøkk, men da Keylor Navas vartet opp med en fantastisk dobbeltredning midtveis i andre omgang, var det i realiteten over.

For da himmelen åpnet seg og regnet bøttet ned over Madrid med fem minutter igjen, skjønte man at dette ikke kom til å gå for hjemmelaget. Real Madrid skal til sin tredje finale i Champions League de siste fire årene.

Men de fikk kamp til siste slutt:

– Det er denne gjengen som er Vicente Calderón. De 50.000 som lager en fantastisk ramme hver eneste gang. Det er helt spesielt, var dommen fra Viasat-kommentator Daniel Høglund.