Denne mannen ødela nattesøvnen for Manchester United

Saken oppdateres.

ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED 1-1

Manchester United var på god vei mot en sterk 1-0-seier i den første kvartfinaledysten mot Anderlecht i Belgia. Men fem minutter før slutt kom utligningen som skaper full spenning foran returmøtet på Old Trafford om en uke.

United måtte klare seg uten flere spillere, deriblant Wayne Rooney. Men manager Jose Mourinho stilte med et sterkt mannskap, og det ble med en gang tydelig at dette er en turnering United virkelig ønsker å vinne.

Allerede denne sesongen har de vunnet den hjemlige ligacupen.

Gjestene hadde stort sett full kontroll i 1. omgang. Den første virkelig store sjansen kom etter 17 minutter, da Jesse Lingards forsøk traff stolpen.

Det var fullt fortjent da United tok ledelsen etter 36 minutter. Marcus Rashfords forsøk ble avverget av keeper, men returen ble satt i mål av Henrikh Mkhitaryan. Dermed sto det 0-1 ved pause.

Måtte fremover

0-1 var så absolutt ikke et resultat som Anderlecht kunne leve med før returmøtet på Old Trafford. Derfor var det et langt mer offensivt hjemmelag i starten av 2. omgang. Men dette skapte også mer kontringsrom for United.

Gjestene trodde de hadde 1-0-seieren i sin hule hånd, og Anderlecht hadde ikke all verdens å by på. Men fem minutter før slutt kom utligningen. Leander Dendoncker knuste Matteo Darmian i hodeduellen foran mål etter et innlegg fra venstre, og det sto plutselig 1-1.

Sander Berge fra start

Én nordmann var involvert i Europaligaen torsdag kveld.

Sander Berge spilte fra start for belgiske Genk borte mot Celta i Spania, og Berges lag fikk en drømmestart med scoring av Jean-Paul Boetius. Tre Celta-mål gjorde imidlertid at det sto 3-1 ved pause. Blant målscorerne var svenske John Guidetti.

Kampen endte 3-2, og dermed har Berges lag store muligheter til å snu oppgjøret til sin fordel i returen. Nordmannen spilte hele kampen på midtbanen for Genk.

I kampen mellom Ajax og Schalke ble Davy Klaassen den store helten. 24-åringen satte inn 1-0 for vertene etter 23 minutter før han la på til 2-0 etter 52 minutter. Dermed har Ajax ett bein i semifinalen.

Returkampene i Europaligaens kvartfinaler spilles torsdag om en uke.