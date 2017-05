Denne spilleren imponerte Carew mest: – Han er fortsatt løpssterk selv om han snart er 50 år

Ila 17 forenklede forelegg på to timer i Verdal

Militærkilde: Over 140 drept i angrep mot flybase i Libya

MDG skjerper tidsrammen for utfasing av olje og gass

Saken oppdateres.

Rosenborg 1900 – Rosenborg 2000 9–11 (5–6)

LERKENDAL: Kraftspissen la opp for seks år siden, men viste tidlig god, gammeldags klasse i showkampen mellom 1900-laget og 2000-laget på Rosenborgs 100-årsdag. Erfaringen fra toppspill i Spania, England, Italia og Frankrike kom til syne da Carew scoret kampens første mål etter fem minutter.

– Jeg husker det knapt. Jeg fikk ballen, dro meg utover og fikk satt den i lengste. En god, gammel Carew-scoring, smilte han etter kampslutt.

– Helt rått!

Til tross for 9-11-tapet var Lørenskog-gutten i godt humør etter kampen på banen han spilte på i 1999 og 2000.

– Det var fantastisk gøy. At det kom så mange folk var helt rått! Jeg har ikke ord engang, det var veldig gøy, sier han.

For over 11.000 tilskuere hadde funnet det for godt å se showkampen, der tidligere stjerner fikk utfolde seg på den østlige banehalvdelen i godværet.

– At det kommer så mange for å støtte, heie og feire. Dette er en fantastisk klubb, det er helt rått, sier Carew.

– 11.000 tilskuere er flere enn mange eliteseriekamper.

– Det sier jo litt. Det var gøy å spille igjen og være utpå her og spille foran et positivt publikum som heiet mye, sier han.

Banens gigant var – passende nok – tidenes beste Rosenborg-spiller. Roar Strand vant både publikums og Adresseavisens stemmer i kåringen av de 100 beste spillerne i Rosenborg-historien. Han ble belønnet med 8 på børs og Dagens Ivers i showkampen. Det er Carew enig i.

– Resten av oss ble sliten

– Roar syns jeg imponerte mest, han er fortsatt løpssterk. Resten av oss ble litt sliten etter hvert, men han er fortsatt løpssterk selv om han snart er 50 år, sier Carew.

– Men du sto for kampens C-moment med 1-0-scoringen din?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg var god i noen minutter, men jeg ble sliten, flirer Carew.