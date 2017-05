Tar på seg skylden etter Liverpools bitre poengtap: – Definitivt min feil

Saken oppdateres.

Liverpool – Southampton 0–0

Liverpool hadde mulighetene, men nok en gang endte hjemmekamp mot på papiret svakere motstand i frustrasjon for storklubben. James Milner hadde muligheten til å sikre tre uhyre viktige poeng, men engelskmannen misbrukte straffesparket laget fikk tildelt etter 66 minutter.

Kan koste dyrt

Det har han aldri tidligere gjort siden han kom til Merseyside-klubben sommeren 2015. Den omskolerte midtbanespilleren har vært sikkerheten selv fra straffemerket.

10 ganger på rad hadde Milner scoret. På det 11. forsøket klarte han ikke å overliste Fraser Forster, og bommet dermed på straffe for første gang siden 2009. Keeperen gjorde det han kunne for å psyke ut landsmannen, og reddet. Det kan koste Liverpool dyrt.

– Det er frustrerende. Straffemissen er naturligvis min feil, og det faktum at vi ikke tok tre poeng er definitivt min feil. Jeg må leve med det. Vi må vinne våre to siste kamper og se om det holder (til en plass blant de fire beste), sa Liverpool-kaptein Milner etter kampslutt, ifølge BBC .

Med poengdelingen har Jürgen Klopps menn ikke lenger skjebnen i sine hender. Laget ligger på tredjeplass, men har spilt flere kamper enn konkurrentene Manchester City, Manchester United og Arsenal.

Klokken 17 møtes de to sistnevnte til duell i London. Før søndagens møte med Southampton var ikke Liverpool avhengige av andre resultater. Nå må Manchester United avgi poeng i sesonginnspurten for at Liverpool skal sikre en plass i neste sesongs Champions League.

Neste kamp for Liverpool er en tur til London for å møte West Ham.

– Det er ikke ferdig. Vi drar til West Ham og forsøker å vinne, og det er alt vi kan gjøre. Vi skal prøve alt og vi gir oss ikke, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC .

Sjansefattig før pause

Liverpool hadde totalt balldominans i første omgang på Anfield, men uten å skape sjanser mot et dyptliggende Southampton. Philippe Coutinho prøvde seg fra distanse etter 24 minutter, men ballen dalte i klypene til en takknemlig Forster.

Ni minutter etter var det Roberto Firminos tur fra distanse, men også denne gangen ble oppgaven lett for Southamptons sisteskanse. Brasilianerens markkryper trillet rett på keeperen.

Emre Can prøvde også lykken like etter pause, men skuddet fra langt hold gikk himmelhøyt over kassen. Like etter kom straffesparket som Milner bommet på, til gjestenes store lettelse.

Southampton hadde ikke sluppet inn mål mot Liverpool denne sesongen før søndagens oppgjør. Både i ligaen og i ligacupen hadde «The Saints» holdt tett, så også nå.

Sturridge-sjanser

Liverpool-manager Jürgen Klopp kastet på Daniel Sturridge, Adam Lallana og Marko Grujic i jakten på utligning etter straffemissen, men det var Southampton-innbytter Nathan Redmond som kom til den første muligheten. Den fotrappe angrepsspilleren avsluttet imidlertid høyt over fra skrått hold inne i boksen.

Liverpool-spiss Sturridge fikk en gyllen mulighet tolv minutter før slutt, men alene mot Forster ble avslutningen for svak. Ballen gikk rett på sisteskansen.

Southampton hadde få sjanser å snakke om, men klarte å holde tett. Grujic fikk en stor mulighet på hodet på overtid, men Forster reddet sterkt. Kampen ebbet ut i poengdeling.

Merseyside-lagets neste kamper er mot West Ham (b) og Middlesbrough (h). Southampton ligger på 10.-plass med 42 poeng. Laget har igjen Arsenal (h), Middlesbrough (b), Manchester United (b) og Stoke (h).

(NTB/Aftenposten)