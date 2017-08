Dennis (19) ble ikke satset på i RBK. Nå er han solgt til Ajax for 22 millioner: – Vi må se oss selv i speilet

Norske Andreas var nest best i verden i første Fantasy-runde. Her er hans beste tips før helgens kamper

Vil ha slutt på at rådmannen svarer for Ottervik

Langs denne veien blir traseen for metrobussen så smal at speilene kan knuses

Langs denne veien blir traseen for metrobussen så smal at speilene kan knuses

Saken oppdateres.

For 22 millioner kroner ble den – til nå – ukjente tenåringen fra Trondheims sørlige strøk hentet fra Heerenveens ungdomsrekker til Amsterdam-klubben.

– Det er veldig stort. Jeg gleder meg til sesongen starter nå, sa Tørset Johnsen til Adresseavisen på Amsterdam Arena etter at signaturen var i boks. Han har skrevet under en kontrakt med den nederlandske storklubben fram til 2021.

– Det er noe jeg har tenkt på veldig lenge, men for et par uker siden bestemte jeg meg for at dette er noe jeg skal gjøre, forteller han.

– Håper å bli en av dem som henger på veggen

Spisstalentet skal dermed tråkke opp igjen stien til gamle angrepsspillere som har blitt skolert i Ajax. Navnebror Bergkamp er blant eksemplene på store karrierer. Tørset Johnsen er ikke redd for å si det mange talenter vegrer seg litt for å si.

– Det er en av grunnene til at jeg kom hit. Spesielt angrepsspillere er de veldig flink til å utvikle. Jeg håper å bli en av dem som henger på veggen – det hadde jo vært fint! Det er målet, sier 19-åringen til VG.

Siden 2015 har han altså vært lenger i nord i landet, der han det siste halve året har vært lagkamerat med Real Madrid-utleide Martin Ødegaard. I Heerenveen har Tørset Johnsen tatt steg for steg, siden nederlenderne fattet interesse for ham høsten 2014.

– Slik er fotballen

Gutta fra skøytebyen hadde følere ute på G16-finalen i Mjøndalen i oktober 2014. Rosenborg vant 5–0. Tørset Johnsen kom inn først ti minutter før full tid, men rakk å score mål og imponerte speiderne så pass at det ble kontrakt.

– Vi må se oss selv i speilet og se hva vi kunne gjort bedre. Det hadde vært langt bedre at han hadde gått fra oss til Ajax, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

RBK-sjefen kom til klubben tre måneder før Tørset Johnsen begynte å glippe for trønderne, som vant G19-NM året etter og som også ble G16-mester med Dennis' lillebror Mikael høsten 2016. Dermed rakk ikke Bruttern å få et voldsomt inntrykk av Tiller-gutten, før han forsvant.

– Slik er fotballen, det er alltid noen som går andre veier enn via den normale veien. Det var vel lagt en plan for at han skulle til utlandet ganske tidlig. Vi må ønske virkelig lykke til, sier Rosenborg-treneren.

Tenker ikke på RBK

Tilfeldig nok trente Rosenborg inne på flotte Amsterdam Arena – nå omdøpt til romantiske Johan Cruyff Arena – mens deres tidligere spisstalent signerte for en av verdens største talentfabrikker. Men noe særskilte følelser har han ikke for RBK.

– Akkurat nå er det bare Ajax som gjelder, jeg kan ikke si at det er noe som henger igjen fra Rosenborg. Jeg hadde det bra der, det er ingenting med det, men jeg tror dette er rett valg, sier Tørset Johnsen til VG-TV.

– Tror du på spilletid allerede denne sesongen?

– Nei, det er ikke noe jeg tenker på akkurat nå. Spilletid på A-laget er langt vekk akkurat nå, i mine øyne. Jeg får starte med å prestere på Jong Ajax først, sier Ajax-spilleren til avisen.

– Talentutviklinga går i bølger

På Lerkendal fortsetter jakten på flere trønderske talenter.

– Gjennom de siste årene har nåløyet blitt trangere og lista høyere for å spille på RBK-laget. Det går i bølger den talentutviklinga. Noen år kommer det opp to-tre-fire spillere som spilt sammen over tid, slår Ingebrigtsen fast.