Derfor er Spalvis-avtalen ennå ikke i boks

Saken oppdateres.

– Vi gjør dette grundig, slik vi gjør med alle potensielle RBK-spillere. Og har igjen noen avklaringer med Sporting, og også noen avklaringer rundt skadesituasjonen til Lukas.

Det sier RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen, om årsaken til at den innlånte spissen Lukas Spalvis ennå ikke er formelt klar for RBK.

Da snakker han blant annet om den medisinske testen spissen er gjennom for tiden.

Ingen opsjon

Torsdag i forrige uke ble det kjent at denne 22-årige litauiske spissen blir lånt ut fra Sporting Lisboa til RBK ut sesongen. Spalvis kom til Lisboa i fjor sommer etter å ha vært toppscorer i den danske ligaen (Aalborg), og er en type spiller som en begeistret Kåre Ingebrigtsen sa at:

– Er en spiss i den kategorien vi ikke trodde var mulig å hente.

Også FC København-trener Ståle Solbakken har latt seg begeistre av Spalvis, som han har «følt på kroppen» i Superligaen:

– Han er en naturlig målscorer. Bra høyde, og sterk. I tillegg er han smart. Han er god til å sniffe opp hvor ballen kommer til å havne, og finne riktige rom inne i 16-meteren, sa Solbakken til Adresseavisen fredag.

At spissen karakteriseres som talentfull vises også ved at han ble for dyr for RBK med tanke på en opsjon etter at låneperioden er gått ut, og også at Sporting fortsatt betaler deler av lønna hans.

Kom fredag kveld

Fredag kveld ankom litaueren Trondheim, og lørdag startet den medisinske testen. Fire dager senere har imidlertid ikke den fysisk robuste midtspissen underskrevet avtalen med RBK.

En av årsakene til dette er historikken spissen har med tanke på skader. For snart tre år siden røk han korsbåndet i kneet, og i fjor sommer røk han et nytt korsbånd. Mandag var han på undersøkelser på St. Olavs Hospital, og Bjørnebye innrømmer at man nok er ekstra grundige, sett opp mot spillere helt uten skadehistorikk.

– Det er heller ikke så unaturlig, svarer han på direkte spørsmål.

Og legger til:

– Vi har klare rutiner. Og det handler jo om å få full oversikt over skaden han har hatt, noe vi også gjør gjennom å ha god dialog med Sporting, sier han.

– Når kan Spalvis bli presentert?

– Det får vi se. Det er jo ikke noe annet med denne medisinske testen enn alle andre. Enten passerer man, eller så gjør man det ikke, svarer Bjørnebye.