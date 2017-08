Derfor går trenerlegenden sjeldnere på RBK-Brakka

To personer funnet døde i campingvogn i Valdres

For to uker siden måtte trenerlegenden Bjørn Hansen takke høflig nei til invitasjonen fra Rasmus&Saga på grunn av en lungeoperasjon.

Nå er 78-åringen klart på bedringes vei, og tar imot oss hjemme på Flatåsen.

Mellom strøken servering av kaffe og eplekake har Hansen klare meninger om det som skjer i og rundt RBK-brakka - et sted hvor han hadde sin arbeidsplass i mange år.

Underveis i samtalen handler det om cupexiten for Vålerenga, om bragden mot Ajax og om høstinnspurten.

Dette skjedde da Jagland ringte

Vi blir også servert den egentlige historien om hva som skjedde på kontoret til Nils Arne Eggen og Bjørn Hansen da statsminister Torbjørn Jagland ringte og ønsket Eggen som statsråd.

Gjennom sesongen har også Hansen fulgt spissen Nicklas Bendtner med et ekstra øye. Og dommen over dansken er krystallklar. Så klar at Hansen selv bruker Bendtner som eksempler når han fortsatt instruerer unge spillere.

Livet på Brakka

Vi er også innom livet inne på selve Brakka, hvor man i sommer av og til har stengt treninger, og hvor man også har innført et litt annet regime hva gjelder å oppholde seg på Brakka for menigmann i løpet av dagen.

Hansen drøfter dette i denne ukens sending.

Og hvis du lurer på hvem som er blitt RBKs ideelle representant etter Roar Strand-tida?

Svaret får du i podkasten.

Slik lytter du

Du kan høre ukas podkast ved å klikke her, eller ved å klikke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abbonnere på Rasmus&Saga i iTunes.