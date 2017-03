Derfor har du ikke sett RBKs nysignering siden kampen mot København

Saken oppdateres.

Birger Meling er ett av de nyeste ansiktene på Lerkendal, men venstrebacken har nok ikke fått den starten han hadde håpet på i Trondheim.

Meling gjorde en god figur i den uoffisielle debuten mot FC København, men fikk seg en skikkelig smell i hodet under en trening kun dager etterpå.

– Fikk hjernerystelse

– Birger fikk en hjernerystelse for en liten tid tilbake. Derfor har vi vært forsiktige med å ikke kjøre han altfor hardt for tidlig, men han er ikke så langt unna å være klar igjen. Forhåpentligvis i neste uke, sa Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen før helgen.

Venstrebacken selv forteller at det skjedde like før kampen mot svenske Sundsvall.

– I uka opp mot kampen mot svenskene fikk jeg en smell i bakhodet under en trening. I ettertid fikk jeg noen symptomer som kvalme og svimmelhet. Derfor har vi vært forsiktige, forteller Meling.

Bendtners første ord etter overgangen: – Perfekt match mellom meg og Rosenborg

Ble med til Marbella

Rogalendingen dro med laget på treningsleir til Marbella uka etterpå, men fikk ikke gjort spesielt mye i den spanske kystbyen.

– Det ble veldig av og på der. Jeg fikk noen symptomer igjen som gjorde at vi valgte å roe ned. Det var litt frustrerende, det skal jeg innrømme.

Til tross for en litt kjedelig start på Rosenborg-karrieren, trives den tidligere Stabæk-spilleren godt på Lerkendal.

– Jeg har kommet inn i en veldig fin gjeng. Det er mange utrolig gode spillere her, så jeg har ikke noe å klage på. Samtidig spiller Rosenborg en klar 4–3–3 formasjon som jeg tror passer meg bra. Vi skal fram og score mål, og vinne kamper. Det liker jeg!

– Primært venstreback

22-åringen vil fort vise seg som en viktig spiller for Brutter’n og RBK. Han har spilt både back, stopper, midtbane og ving, men mener selv at han er best som venstreback.

– Jeg er en anvendelig spiller, så når det trengs, kan jeg brukes i flere posisjoner. Men jeg er primært venstreback, og det er nok i den posisjonen jeg kommer til å bli brukt mest, avslutter Meling.

Her er oversikten som bør få Lagerbäck til å smile

Ranheim-Storflor: - Kvalik til Eliteserien er målet