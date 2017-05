Derfor måtte Bendtner gå i det meget spesielle antrekket

Saken oppdateres.

«Status Rosenborg» etter ti seriekamper er naturlig nok hovedtema i denne ukes Rasmus & Saga.

Vi tar tak i fem konkrete spørsmål etter seriestarten, som har gitt seks seire og 15–6 i målforskjell. Det er tatt fire poeng færre enn på samme tidspunkt i 2015 og 2016, og målforskjellen i 2015: 34–11.

Vi snakker også om RBKs store showkamp fredag, hvor særlig en rutinert kar på 62 imponerte ute på Lerkendal-matta. Og bør en i RBK-administrasjonen be med seg spillerne på innleggskurs?

Bendtner alltid tema

Nicklas Bendtner er alltid tema i Rasmus & Saga, denne gang drar Rasmus fram en ordentlig «i kulissene»- historie om den danske spissen.

Byåsen-trener Erik Selnæs, som var fast makker en periode i fjor vår, er tilbake. Han forteller om en ny hverdag som hovedtrener i 2. divisjon, hvor fotballresultater preger hans mentale helse i en helt annen grad enn da han var rekrutt-trener.

Hva skjer i fjæra?

Dessuten har Robert Stene begynt å levere for Levanger for alvor, og hva skjer egentlig i Ranheim-fjæra? Vi lar oss også imponere over Nardo, og kommer med fire konkrete navn på spillere i 2. divisjon som fint kunne prøvd seg på et høyere nivå.

De faste spaltene er naturligvis også med: Sang om en RBK-spiller som Kjernen selv ikke synger – men som vi gjør for dem. Og ukas kjeks – denne gang med en noe uventet vri.

