Derfor mener han RBK bør kjøpe flere rene forsterkninger

– Jeg er enig med Ivar. Han har vært inne på at vi gjerne kan gjøre noen «sprell». Vi kan prøve å finne noen som produserer på et høyere nivå. Men det er vanskelig, sier Rune Bratseth om spillerjakten i Rosenborg.

Lik lønn er urettferdig

Den tidligere sportsdirektøren var svært tett på den sportslige ledelsen da Erik Hoftun var sportslig leder. Nå er han «bare» et ordinært styremedlem. Med sterke meninger om klubben sin – for eksempel om lønnsstrukturen:

– Det er ingenting som er så urettferdig som lik lønn. Får du inn noen topper som du er helt sikker på at hever RBK, som John Carew, så må du betale det koster. Det kan jo hende inntektene kommer i etterkant dersom vi kommer inn i Europa, sier han.

Snakker ut om hjerneslaget

Bratseth snakker også ut om hjerneslaget han fikk for et års tid siden, og hvor glad han er for at han ikke sliter med angst i etterkant.

I egne øyne er Bratseth den beste spilleren som har vært i RBK gjennom tidene. En karriere som kunne blitt forlenget etter VM i 1994. Men da sir Alex ringte fra Old Trafford, sa Rune Bratseth nei.

