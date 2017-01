Derfor vraket han Ole Gunnar Solskjær

Saken oppdateres.

Tidlig i januar ble det kjent at Ranheims solide sisteskanse, Even Barli, vraket et tilbud fra Molde.

Denne uken er keeperen, og midtbanespiller Kristoffer Løkberg, gjester i Rasmus&Saga .

Der snakker vi blant annet om hva som foregikk i kulissene da Barli til slutt takket nei til Ole Gunnar Solskjær.

Vi snakker også om RBKs treningsleir på Gran Canaria, hvor vi mener én spiller viste klasse på treningene på små flater. Og hvorfor brukte Mike Jensen dykkermaske ute på treningsfeltet?

Burde RBK ringt?

Det blir også snakk om Løkbergs generelle helse. Han har vært skadet siden juni i fjor, og gjennomførte mandag sin første fulle trening.

Og: Burde Molde-aktuelle Barli i stedet ha vært i søkelyset til Rosenborg?

Barlis lillefinger er også tema (bilde vedlagt). Underveis i sendinga navngir keeperen hvem som sørget for seks brudd i fingeren samtidig, som gjør at den ser – vel – ikke all verdens ut i dag.

Når to Ranheim-spillere er på besøk, er det ikke til å unngå at vi også er innom rivaliseringen mellom Ranheim og Levanger. Hva vil Robert Stene-overgangen ha å si for klubbenes forhold seg imellom? Og hvem er twitterkongen i de to klubbene?

Slik lytter du

Du hører sendingen ved å klikke her, eller trykke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus&Saga i Itunes .