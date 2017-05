Dette bildet viser kontrasten mellom Norges storbyer

Her var det varmest i landet tirsdag

OSLO/BERGEN : 16. mai er fotballens festdag. Terminlisten blir lagt opp slik at de store klubbene får hjemmekamp - for at det skal bli en skikkelig folkefest.

Tirsdag var det imidlertid ikke alle kampene som var like populære.

I Bergen var det på forhånd varslet 17.000 solgte billetter til kampen mellom Brann og Sandefjord. Det var mange av bergenserne som kom sent til stadion, men til slutt ble det nesten stinn brakke, som man kan se på bildet under.

I løpet av andre omgang ble det rapportert om 17.009 solgte billetter. Kapasiteten er på 17.686.

Ifølge Mads Bøyum, som dekker kampen for Bergens Tidende, var det riktignok litt glissent nær feltet for bortesupporterne.

– Stemningen på Stadion er merkbart bedre enn tidligere i sesongen, med tendenser til sang fra begge kortsidene, ikke bare den ene, sier Bøyum, som beskriver stemningen etter hjemmelagets tidlige 1–0-scoring som «ikke langt unna årsbestestemning».

Sammenligner med Lyn

Det var store kontraster fra Bergen til Oslo. Bildene fra kampen mellom Vålerenga og Kristiansund tyder på at 16. mai fenger Oslo-folket svært lite.

– Jeg tipper det kan være rundt 4.500 inne på stadion her nå, sier Aftenpostens utsendte Kurt B. M. Haugli.

– Det er absolutt ikke fullsatt her. Det er nesten 20.000 tomme seter, som man sa da Lyn var i Eliteserien, sier Jesper Mathisen om Ullevaal Stadion i TV 2-programmet FotballXtra.

Liten opptur for Viking

Viking, som ligger sist i Eliteserien før tirsdagens runde, har også hatt store problemer med tilskuertallene over tid.

Hittil i sesongen har snittet på Viking Stadion vært på 6321 tilskuere. Uten at de offisielle tallene foreligger, virker det som flere enn det har kommet for å se 16. mai-kampen mot Aalesund.

Aftenbladets reporter Kristian Oftedal Kvendseth anslår at det er «rundt 8.000» innenfor stadionmurene tirsdag.

– Vanskelig å skape tradisjon

Tidligere tirsdag skrev Aftenposten at det var kun Brann og Rosenborg, som spiller mot Tromsø klokken 20, som forventet fullsatte arenaer 16. mai.

Bildene fra Ullevaal kan tyde på at Vålerenga har bommet med sin målsetning.

– Vi har solgt 6500 billetter og forventer 8000 tilskuere i kveld, fortalte Morten Nydal i Vålerenga tidligere tirsdag.

– Det har vist seg å være vanskelig å skape en tradisjon i Oslo for å gå på 16. mai-kamp. Det har de vært flinke til i Trondheim og Bergen, mens andre sliter med å skape den samme tradisjonen. Samtidig vil jeg si at vi er fornøyde med de som faktisk kommer, sa Nydal.