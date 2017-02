Her er RBKs nye spiss: - Trodde han var uoppnåelig for oss

Saken oppdateres.

– Lukas Spalvis hamret inn mål for Aalborg, og ble solgt videre til Sporting Lisboa (Portugal). Så ble han skadet, men er nå skadefri og i full trening. Spalvis er en spiss i den kategorien vi ikke trodde var mulig å hente, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen torsdag kveld.

Og legger til:

– Men det er slik vi har vært inne på tidligere, at dører åpner seg når det internasjonale overgangsvinduet stenger. Dessuten har vi fått inntrykk at han veldig gjerne ønsket seg til RBK da han ble kjent med interessen.

Rett før vi snakket med Bruttern hadde rbk.no meldt at den litauiske spissen Lukas Spalvis er på vei til et låneopphold i Rosenborg. Den 22 år gamle spissen fra Vilnius har en fortid i danske Aalborg. Avtalen skal gjelde til desember i år.

– Potensiell kjempesignering

I den første delen av 2015/2016-sesongen scoret han 17 mål på 26 kamper for Aalborg, noe som førte til at portugisiske Sporting Lisboa kjøpte han sommeren 2016.

Like etter overgangen ble han kneskadet, og har derfor ikke spilt fotball siden juli. Det er snakk om en korsbåndskade, som nå er så pass at han har trent for fullt med Sporting den siste tiden.

Slik Adresseavisen forstår det, er også dette noe av årsaken til at man har så sterk tro på Spalvis internt: Den norske seriestarten er fortsatt to måneder unna, slik at spissen skal få tid til å bli matchet i riktig tempo etter skaden.

Spalvis røk også et korsbånd i et kne i 2014, som holdt han på sidelinjen i mange måneder.

Spalvis skal tidligere i januar ha vært på vei til et låneopphold til Belevenses, også i den portugisiske ligaen. Dette låneoppholdet strandet, og det hevdes det handlet om at klubben hadde fylt opp «lånekvoten» allerede.

Bruttern sier at de har fulgt Spalvis en god stund, og at de så på muligheten da Christian Gytkjær ble solgt til 1860 München – og at det internasjonale vinduet var i ferd med å stenge.

– Han er en typisk RBK-spiss i 4–3–3. Nesten 1,90 høy, venstrebeint og en strålende avslutter. En potensiell kjempesignering for oss, mener Bruttern.

Nå er planen at Spalvis skal komme til Trondheim og gjennomføre medisinsk test. Han er ifølge Bruttern ingen dyr mann i lønn. Det er ingen opsjon på kjøp, noe som kan handle om at prislappen på spissen er høy, men også at Sporting ønsker ham tilbake etter et år i Norge.

Spalvis har 12 landskamper for Litauen og har scoret to mål. Han har også flere kamper på aldersbestemt nivå.

Rosenborg har vært på spissjakt etter at de mistet toppscoreren Christian Gytkjær til 1860 München rett før overgangsvinduet stengte.

