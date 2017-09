«Dette holder, Lagerbäck. Foreløpig.»

Saken oppdateres.

NORGE - ASERBAJDSJAN 2–0:

Kanskje det som flest kikket etter, var om Lars Lagerbäck har skapt et lag med innbitt vilje - som et første steg mot bedre tider. Det ser slik ut.

Det har vært for mange ganger de siste ti årene at vi har følt at norske landslagspillere ikke har hatt nødvendig motivasjon. De har ønsket å vinne, men det er et skritt derfra til virkelig å ville i den grad at alle gir alt i alle situasjoner.

Derfor var det de norske spillernes seiersvilje som gledet mest på Ullevaal denne kvelden.

Vi ventet på noe slikt

Der lå noe av forventningen da Lars Lagerbäck tidligere i år ble presentert som ny norsk landslagssjef. Han pleier å få spillerne sine til å ville, virkelig ville.

Vi så ikke mye av det mot Nord-Irland på ettervinteren, men det var mest et norsk lag som hadde misforstått sin trener. De hadde hørt at han bare ville ha langsparking, og laget mistet ballen hele tiden.

Men Lagerbäck er ikke så primitiv som de trodde. Naturligvis ikke. Han fikk justert laget mot Tsjekkia og Sverige, og nå ventet vi på mer utvikling.

Overraskende midler

Det fikk vi. Men ikke helt som ventet. De sjansene Norge skapte i første omgang, kom på snertne pasningskombinasjoner midt foran mål med Joshua King som blink, ikke på innlegg eller lange pasninger i bakrommet.

Med ett unntak for det siste: Det var en slik pasning bakfra som skaffet oss straffespark og pauseledelse med 1-0. Forsvareren Badavi Guseinov feilberegnet ballens sprett, og da han skulle feie ballen ut, hadde Joshua Kings brystkasse kommet imellom.

Måten King ekspederte straffesparket på, vitnet om en spiller med selvtillit.

Denne tilliten kombinerte han med teknikk, styrke og arbeidsvilje, det var ingen tvil om hvem som var den virkelig gode spilleren på banen.

Flere sto frem

Men Lagerbäck likte nok også at King og spissmakker Alexander Sørloth tok tunge tak bakover når ballen var mistet. Han fikk også se Jonas Svensson frese i angrep fra backplass, Jørgen Skjelvik fjerne midtforsvarets tempoproblemer og Sander Berge dukke opp når det måtte ryddes opp.

Det var ikke all verden ellers i den første omgangen, men nå gjaldt det å forsterke alle bra antydninger i den andre omgangen.

Altså trykke mye hardere på, sette Aserbajdsjan under press over hele banen, ikke gi dem en mulighet til å spille seg gode.

Pøste på

Det skjedde. Sjanse på sjanse, Mohamed Elyounoussi og Mats Møller Dæhli bommet på de største. Nå var Hajtam Aleesami blitt så aktiv at mulighetene sto i kø på venstresiden, og da passet det at en pasning fra nettopp Aleesami inne ved stolpen tvang Aserbajdsjan til et selvmål. 2-0.

I denne omgangen kom innleggene også, Norge ble et vanskeligere lag å stanse.

King var like aktiv som før pause, han boblet av spilleglede og kunne sikkert holdt på til midnatt, som anfører på et lovende lag.

Joda, dette holder, Lagerbäck. Foreløpig. Nå får du luke ut en del misser på egen banehalvdel (flere tilfeller av sløvhet kunne ødelagt resultatet), og så venter vi på noen reale spillemål neste gang, ikke bare straffe og selvmål.

Viktigere enn det meste – det blir ikke nødvendig å lete etter mye nytt folk. Det begynner å løse seg, både på midtstopper-, midtbane- og spissplassene.

Stor fotball var det ikke, men basisen for slikt vil alltid være mye vilje og duellkraft. Uten mye arbeid, ingen store gleder. Det har spillerne forstått.

