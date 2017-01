Disse uttalelsene tyder på at Norge må finne en annen landslagssjef

Saken oppdateres.

Bob Bradley har i likhet med Ståle Solbakken vært i dialog med Norges Fotballforbund om den ledige jobben som landslagssjef. Etter at Solbakken trakk sitt kandidatur, seiler Bradley opp som en av favorittene.

Men uttalelsene som amerikaneren kommer med til Four Four Two tyder på at den tidligere Stabæk-treneren egentlig ønsker seg noe annet.

– Jeg hadde to veldig fine år i Norge, og jeg var veldig smigret over at navnet mitt i det hele tatt ble nevnt, sier 58-åringen.

– Jeg hadde gode samtaler med menneskene der. Nå ser de på ulike alternativer og prøver å finne den beste løsningen, så får vi se hva som skjer, fortsetter han.

Trives som klubbtrener

Selv om han ikke stenger døren for Norge, kommer det frem at Bradley er lysten på å fortsette som klubbtrener.

– Jeg hadde håpet å få noen diskusjoner med noen klubber også, for jeg likte godt å være tilbake i klubbfotballen der man er involvert hver eneste dag, sier Bradley.

Uttalelsene samsvarer med det Stabæk-guru Ingebrigt Steen Jensen uttalte etter at Bradley hadde fått sparken i Swansea.

– Jeg er ikke inne i hodet på Bradley, så jeg vet jo ikke. Men jeg tror at hans primære fokus er å trene en toppklubb i Europa. Han trives godt med å være klubbtrener og å være på feltet med spillerne hver dag, sa Jensen til Bergens Tidende 28. desember .

Til Four Four Two sier Bradley at det også er et alternativ å vende tilbake til USA og Major League Soccer.

Ferdig med kartleggingen

Norges neste landskamp er møtet med Nord-Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars. Fotballpresident Terje Svendsen vil ha en langsiktig løsning som norsk landslagssjef, og det kan føre til at en midlertidig manager leder laget mot Nord-Irland.

– Nå er vi i fasen hvor vi er ferdig med å kartlegge en håndfull kandidater, og vi ser hvem som er interessert i realitetsforhandlinger med oss. Det er en utfordrende prosess og det er krevende, sa Svendsen onsdag.