Dommerens halvblinde øye er fotballens handicap

Saken oppdateres.

Real Madrid og Bayern München laget maksimal fotballunderholdning og Cristiano Ronaldo feiret sin mesterligascoring nummer 100, men det folk diskuterte og aviser over hele Europa fokuserte på etter kampen, var dommer Viktor Kassai. Etter feilaktig å ha redusert Bayern til ti mann, ga han Ronaldo og Real Madrid to offsidescoringer.

Er det noen som fortsatt synes at diskusjonen om dommeravgjørelser er noe av sjarmen med fotballen? Noe vi for enhver pris må bevare?

Enormt mye sto på spill i form av penger og prestisje da verdens kanskje to beste klubblag skulle avgjøre hvem som fortjente å gå videre. Kampen hadde fortjent å bli avgjort av spillerne og ikke av dommeren. Eller som Bayerns Frank Ribery ironiserte på Instagram: «Et helt år med hardt arbeid ... Takk og godt gjort dommer.»

Fotball er verdens mest konservative sport, så vellykket at det oppleves som helligbrøde å røre ved spillets grunnidé. Men verden går nå en gang fremover og endrer seg i akselererende tempo. Fortest går den teknologiske utviklingen, og den har gitt tv-seerne muligheten til å overprøve dommerens avgjørelser. Det tok ikke mange sekundene fra Cristiano Ronaldo scoret 2–2 til vi hadde klokkeklart bevis for at han sto i klar offside da ballen ble spilt.

Det var en utrolig glipp av linjemannen, og med ett var dommer Kassai nesten alene om å tro at målet var korrekt. Alle vi millioner tv-seere visste bedre. Slik vi gjorde da Ronaldo scoret 3-2-målet, og da Kassai viste ut Arturo Vidal for en klokkeren takling på ballen.

Er det ikke rett og slett unfair at han som skal avgjøre rett og galt, har dårligere verktøy enn alle oss andre?

Før teknologien ga oss bevisbyrden, ville man diskutert disse avgjørelsene frem og tilbake, og tilhengerne av hvert sitt lag, ville vært skråsikre på at de hadde rett. Nå rår skuffelsen og sinnet i Bayern og forlegenheten i Madrid. Alle vet at Cristiano Ronaldo egentlig skulle stått med bare 98 mesterligascoringer. Derfor ble heller ikke jubileet feiret som fortjent.

De gamle herrer i Fifa og UEFA har strittet imot den teknologiske utviklingen. Det var motstand mot mållinjeteknologien også, men jeg hører ikke noe fra skeptikerne lenger. For en lettelse det blir når Tyskland, Nederland og Portugal ruller ut videodømming til høsten. Og Spania neste år.

Men engelskmennene tviholder på sitt konservative syn, og holder igjen Premier League. UEFA har heller ikke åpnet for det i Mesterligaen. Men det kommer. Fremskrittet tvinger sinkene i kne.

Det er viktig at videodømmingen ikke begrenser flyten i kampen i særlig grad. Derfor går det an å ta utviklingen skrittvis. Det viktigste er å få avgjort hva som er fakta. Var det offside eller ikke? Var det straffe eller filming? Var ballen borti hånden? Ble riktig spiller straffet?

Mye vil fortsatt være opp til dommerens skjønn, men jeg skulle ønske at video kan brukes til å overprøve skjønnet i saker som har med karantene å gjøre. Det handler om å få bort de farlige episodene.

Spillerne fortjener at det går rett og riktig for seg, det gjør publikum også og videodømming kan spare dommerne for mye kritikk. De kan til og med spares for mistanken om å være kjøpt og betalt.