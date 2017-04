Dortmund er langt fra et enkelttilfelle: Her er ni andre angrep som har rammet idretten hardt

Saken oppdateres.

Det tyske politiet jobber på spreng med å etterforske episoden der tre sprengladninger gikk av ved Borussia Dortmunds spillerbuss på vei mot Champions League-kvartfinalen mot Monaco. En mistenkt er pågrepet, ytterligere en etterlyses.

Fotballspilleren Marc Bartra måtte operere hånden på sykehuset etter episoden, men ledere i den tyske storklubben mener det bare var heldig at skadene ikke ble mer alvorlig på deres spillere.

Her er andre ganger der idrettsarrangementer er blitt angrepet:

Spania, 2002

Også i forkant av en Champions League-kamp i mai 2002 ble det støy i Spania. Fire timer før avspark i semifinalen mellom Real Madrid og Barcelona gikk det av en bilbombe på en parkeringsplass 50 meter fra Santiago Bernabéu.

Syv personer ble skadet i angrepet som den baskiske separatistorganisasjonen ETA sto bak. Angrepet ble ringt inn til politiet i forkant av smellet, og man fikk evakuert området, men likevel ble mennesker skadet. Det gikk også av en bombe på andre siden av den spanske hovedstaden. Kampen ble spilt som vanlig, og Real Madrid vant.

Frankrike, 2015

Høsten 2015 smalt eksplosjoner utenfor Stade de France der Frankrike spilte treningskamp mot Tyskland. Ingen ble riktignok skadet her, men spillere og tilskuere ble skremt.

Dette var en del av et koordinert terrorangrepet mot den franske hovedstaden. Totalt ble 130 mennesker drept, flest på teateret Bataclan. IS tok ansvaret for angrepet. Det var stor frykt for terror før fotball-EM i Frankrike og OL i Brasil sist sommer, uten at terrorangrep skjedde.

1972, München

Under sommer-OL i tyske München i 1972 satte den paramilitære gruppen Sort September inn et angrep mot israelske utøvere og trenere grytidlig om morgenen. Bakgrunnen var et ønske om at Israel skulle frigi palestinske soldater som satte i fangenskap.

Palestinere fra Sort September tok livet av to israelere, mens ni ble tatt til gissel. På flyplassen i München gikk tysk politi til motangrep. Da ble alle ni gislene drept, samt fem gisseltagere og en politimann. Tysk politi fanget også tre palestinere i etterkant, men de ble frigitt da et Lufthansa-fly ble kapret noen måneder etterpå.

1996, Atlanta

Også under OL i USA og Atlanta i 1996 kom det et angrep. Da gikk en bombe av ved OL-parken, og to personer døde, mens over hundre ble skadet.

Mannen bak, Eric Robert Rudolph, sto senere for tre angrep til før han ble tatt og soner nå livsdom. Bakgrunnen for angrepene hans var at han var uenig i abortpolitikk og rettighetene til homofile.

2013, Boston

I 2013 mistet tre personer livet, og over 140 ble skadet under Boston-maratonen. To bomber gikk av i målområdet uten forvarsel. Det var brødrene Tamerlan og Dzokhar Tsarnaev som sto bak angrepet. FBI gikk ut med bilder av de to mistenkte, og politiet satte i gang en menneskejakt. Universiteter stengte, kollektivtransporten stoppet, og folk ble beordret om å holde seg inne med låste dører.

I en skyteepisode samme natt ble en politimann drept i Cambridge, Masschusetts. Terroristen Tamerland døde på sykehuset morgen etter som en følge av skadene. På kvelden ble den andre broren funnet.

2010, Afrikamesterskapet

På bussturen til Afrikamesterskapet i Angola ble Togos landslag i fotball angrepet. Togos assistenttrener Amalete Abalo, talsmann Stanislas Ocloo og bussjåføren ble drept, mens ni andre ble såret i angrepet.

Togo ønsket først å boikotte mesterskapet, men ba om få stille likevel etter tre dagers sorg for å hedre tre drepte. Men Togos myndigheter bestemte at det var beste ikke å delta i turneringen.

Premier League-stjernen Emmanuel Adebayor og daværende Strømsgodset-spiller Komlan Amewou var blant dem som satt på bussen.

2009 og 2010, Pakistan

Samme år og samme måned gikk en selvmordsbombe av ved hotellet New Zealand bodde på i Karachi i Pakistan før en cricketkamp. New Zealands lag gikk uskadet, men angrepet tok livet av 14 mennesker. 11 franske marineeksperter, fysioterapeuten til Pakistan og to andre. Kampen ble avlyst, og New Zealands lag forlot byen i sjokk og redsel.

I 2009 ble Sri Lanka angrepet i Pakistan før en cricketkamp. Sri Lanka var på vei til Gaddafi Stadium da flere menn med våpen begynte å skyte mot bussen deres. Åtte ble drept, seks av dem politi og to sivile. Flere av spillerne ble hardt skadet. India og Australia ville ikke spille i Pakistan på grunn av at de fryktet for sikkerheten. Det er blitt skrevet at det var gruppen Lashkar-e-Jhangvi som sto for angrepet.

2008, Mauritania

I 2008 ble Rally Dakar avlyst som en konsekvens av terrorfrykt. Løpet skulle ha gått fra Lisboa i Portugal til Dakar i Senegal, men terrorfare i Mauritania satte en stopper. En drøy uke før løpet skulle starte ble en fransk familie drept i Mauritania, trolig av Al Qaida skrev VG den gang.