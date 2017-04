Dortmund-presidenten: – En trist dag for tysk fotball

Saken oppdateres.

– Jeg synes det er en trist, trist dag for hele fotballfamilien i Tyskland, og spesielt for familien i Borussia Dortmund.

Slik starter Dortmund-president Reinhard Rauball intervjuet med Jan Åge Fjørtoft på Viasat. Nordmannen var i Tyskland for å gjøre intervjuer i forbindelse kvartfinalen i Champions League, men måtte plutselig trå til som nyhetsreporter etter eksplosjonene ved spillerbussen til Borussia Dortmund.

– Jeg tror vi har hatt flaks

Forsvarsspiller Marc Bartra måtte til sykehus etter å ha blitt skadet som et resultat av angrepet mot spillerbussen.

– Vi hadde en hendelse da vi forlot hotellet. Det var tre eksplosjoner. Vi vet ikke hvem som gjorde det, og hva som skjedde der borte, men vi har hvert fall to knuste glass foran og bak som ble ødelagt.

– En av våre spillere, Bartra, han har problemer fordi han ble skadet i hånden. Han er på sykehus nå. Men i det minste tror jeg vi har hatt flaks med at ikke noe mer skjedde enn at en av våre spillere ble skadet.

– For tidlig å kalle det angrep

Dortmund-presidenten roser politiet for måten de har håndtert situasjonen. Selv mener han at man ikke kan fastslå hva som var motivasjonen for eksplosjonene.

– Det er absolutt for tidlig å slå fast at det er et angrep. Og vi skal gi dette og alt som er i forbindelse med uhellet til politiet. Forresten, politiet gjorde en god jobb. Vi venter og ser hva politiet bestemmer. Ingen spekulasjoner, det er ikke vår oppgave.

– Vi må lære av dette uhellet.

Vi kommer tilbake med mer.