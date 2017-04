Dortmund raser mot UEFA etter angrepet: – De må forstå at vi ikke er dyr. Vi er mennesker med familier og barn.

Saken oppdateres.

Klokka 19.16 tirsdag gikk det av flere eksplosjoner rundt Dortmund-bussen som fraktet spillere på vei til å møte Monaco i den første kvartfinalen i Champions League. Spillerne ble lamslåtte, og Marc Bartra måtte til sykehus .

En person er pågrepet som mistenkt for angrepet, men det finnes ingen foreløpige bevis. Den pågrepne er 25 år fra Irak og skal ha bånd til IS.

Kampen ble utsatt til klokken 18.45 dagen etter. Monaco vant 3–2. At kampen ble spilt mindre enn ett døgn etter hendelsen, har vakt sterke reaksjoner.

– UEFA må forstå at vi ikke er dyr. Vi er mennesker med familier og barn. Jeg er glad for at at alle i det hele tatt lever. Det var den mest vanskelige dagen i livet mitt, og jeg håper ingen andre må oppleve det som skjedde med oss. Etter det som skjedde klarte jeg ikke å tenke på kampen, sa Sokratis Papastathopoulos etter 2–3-tapet, ifølge ESPN .

– Spillerne var ikke klare

Signal Iduna Park var mektig og vakker som alltid, men et selvmål og to scoringer av supertalentet Kylian Mbappé gjorde at Monaco vant.

– Vi behandles som om det var ølbokser som ble kastet mot rutene våre. En time etter angrepet fikk vi informasjon på sms om at UEFA hadde bestemt fra Sveits at kampen skulle spilles tidlig onsdag kveld. Da visste vi ikke engang hvor alvorlig Marc var skadd. Vi ville ha mer tid. Det føltes diffust å spille i kveld, sa Thomas Tuchel, Dortmunds trener, til Ruchr Nachrichten BVB .

Ousmane Dembélé og Shinji Kagawa satte inn tyskernes mål.

– Det var veldig vanskelig å forberede laget foran kampen. De var ikke klare og hadde ikke fokus for å spille en så viktig kamp. Det føltes som vi ble tvunget inn i denne kvartfinalen, sier Tuchel.

Real-stjerne: - Katastrofe

I München tok Real Madrid en sterk 2–1-seier borte mot Bayern etter Cristiano Ronaldo-dobbel. Toni Kroos ga sin klare mening om hva han synes om UEFAs bestemmelse etter triumfen.

– Det er en katastrofe av UEFA. Vi fikk høre om det etter den siste treningen før kampen. Det faktum at Dortmund tvinges til å spille så raskt, er ikke riktig måte å gjøre det på. Jeg kan ikke sette ord på det som har skjedd ettersom det ikke er noe jeg har opplevd. Men jeg kan tenke meg at det tar litt lengre tid enn en dag å bearbeide en slik hendelse, sier Kroos, ifølge Bild .

– Vi er bare mennesker

Allerede onsdag morgen mente Eurosports Tyskland-ekspert, Petter Bøe Tosterud , at det var helt galt av UEFA å gjennomføre kampen.

– Vi ønsket veldig, veldig gjerne at de kunne funnet en annen dato for kampen. Selv om vi er klar over hvor stor denne turneringen er, må man ikke glemme at vi fortsatt bare er mennesker. Det som skjedde tirsdag er ikke normalt og kan ikke behandles sånnn. Du kan ikke bare fortsette med hverdagen, sier Marcel Schmelzer, Dortmunds kaptein, ifølge ESPN .

Ifølge VG har UEFA sagt at kampen ble tidsfestet i samråd med klubbene. Etter eksplosjonene tirsdag kveld kom organisasjonen med denne meldingen fra øverste hold:

– Jeg ble veldig satt ut av eksposjonene i Dortmund. Beslutningen om å utsette kampen var riktig, for vi må alltid prioritere trygghet for fans, lagledere og spillere. Jeg ønsker å uttrykke min oppriktige takknemlighet til klubbene, lokale myndigheter og supportere for deres samarbeid etter hendelsen, sa Aleksander Ceferin, UEFA-president, ifølge The World Game .