Kontroversielle Ronaldo-scoringer sendte Real Madrid videre

Saken oppdateres.

Real Madrid-Bayern München 4–2 (6 – 3 sammenlagt)

Han kaller seg bare CR7. Cristiano Ronaldo med trøye nummer syv. Mannen som står opp når det gjelder som mest. Tirsdag kveld hadde han også dommeren på sin side.

– Det legger en voldsom demper på fotballopplevelsen, sa Rune Bratseth, ekspert i Viasats studio.

Han tenker på det målet hvor Ronaldo helt åpenbart var i offside. Målet ble avgjørende. Men før det kom til avgjørelse på overtid hadde det vært en heidundrende fotballkamp på Santiago Bernabéu.

Robben ordnet håp

Etter 45 minutter så det helt greit ut for Real Madrid. De hadde jo ledelsen fra første kamp og de hadde hatt de største sjansene i første omgang. Men fotball på det aller øverste nivået er aldri helt forutsigbar.

Da Arjen Robben trippet seg fremover på klassisk Robben-vis og inn i 16-meteren, ble felt og dommer Viktor Kassai pekte på krittmerket 11 meter fra mål, var kampen tilbake i den mer dramatiske avdelingen av fotballens verden.

Straffe.

Robert Lewandowski scoret. Bayern München trengte bare ett mål til for å ta seg videre til semifinale. Det var fortsatt minst 40 minutter igjen av kampen.

Jaget i flokk

Bayern München jaget ett mål til. Ett mål som kunne sende dem til semifinalen. Det kom ikke selv om Real Madrid hang i tauene som en underlegen tungvektsbokser i den niende runden. Men gode boksere har evnen til å komme tilbake. Og Real Madrid har en spiller som vet alt om å komme tilbake, vet alt om å score, vet alt om de store anledninger.

Han heter Cristiano Ronaldo. Og i det 76. minutt dukket han opp. Mannen som hadde vært så godt som usynlig de fem foregående kvarterene satte panna til ballen som snek seg forbi Bayern-målvakt Manuel Neuers hansker.

1–1. Da var det avgjort igjen. Men neida.

Bare minutter senere er det kaos i bak hos Sergio Ramos og kompani i forsvaret til Real Madrid. Til slutt var det nevnte Ramos som klønet ballen inn til selvmål.

1–2. Det var klart for ekstraomganger med et slik resultat.

Vidal fikk rødt kort

Ekstraomganger ble det. I de ekstraomgangene måtte Bayern München spille med en mann mindre. Arturo Vidal hadde sin vane tro vært i beina med knottene først mere enn en gang kampen gjennom. Denne siste gangen dro dommer Kassai frem det gule kortet og tok opptelling. Joda han hadde fått ett tidligere. Dermed ble det rødt og tidlig dusj. Men det siste gule kortet var tvilsomt.

Offside-målet

Ekstraomgangene skulle bli tunge minutter for tyskerne. Det begynte bra, men etter hvert tok timanns-Bayerns krefter slutt.

Så kom målet hele Fotball-Europa snakket om denne tirsdagskvelden.

I det siste minutt av første ekstraomgang var Cristiano Ronaldo offside i det øyeblikket pasningen gikk. Han skulle vært avblåst, men fikk kjapt forsvarere innenfor seg. Dermed kunne han ta ned ballen og sette den i mål.

2–2 og dermed var det Real Madrid som var på vei til semifinalen. De burde ikke vært det.

Dermed raknet det for tyskerne som i 105 minutter hadde vært med på å gjøre denne kampen til en fest.

Bare minutter ut i den andre ekstraomgangen var Marcelo og Ronaldo frempå igjen. Ronaldo satte inn sitt tredje. Det var hans 100. mål i Champions League.

Dermed var mannen fra Madeira tremålsscorer og kampens bauta. Det var ingenting som hadde tydet på at det var nettopp ham som skulle komme til å bli spilleren snakket om da det var spilt 75 minutter.

Men slik er Ronaldo. Fra middelmådighet til storhet på tre-fire øyeblikk.

Da Marco Asensio la på til 4–2 ikke lenge etterpå var det hele avgjort.

Nådeløst

Det er nådeløst når Europas viktigste fotballturnering skal avgjøres. Alle de små som fikk lov til å være med i fjor høst var for lengst borte (ja, med unntak av Leicester da). Tilbake står de største, de mektigste og de rikeste fotballklubbene i verden. I går måtte en av disse gigantene innse at sesongen bare er halvveis vellykket. Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.

For Bayern München blir det derfor denne gangen bare en delvis vellykket sesong.

Semifinalene trekkes kommende fredag klokken 12.00.