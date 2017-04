Drømmestart for Ranheim - nedtur for Levanger på ny «hjemmebane»

Saken oppdateres.

Fjorårets playoff-finalist på bortebane. På naturgress. Tidlig i april.

For kunstgresslaget Ranheim høres ikke det ut som noen direkte drømmemotstander.

Men noen ganger gir man totalt blanke i forhåndsprofetiene, og dundrer på. Slik Svein Maalens menn gjorde søndag kveld.

Den gode seriestarten, med 1–0-seieren over Strømmen, kan nok ha hatt sitt å si for selvtilliten som ble med Ranheim-spillerne på flyet sørover.

For etter 30 minutter sørget Mads Reginiussen for 1–0-ledelse, og fem minutter inn i 2. omgang, da hjemmelaget hadde klare planer om å løfte seg, smalt det igjen. Igjen var det Reginiussen som var frampå for gjestene.

Feberredning av Barli

Syv minutter før full tid reduserte imidlertid hjemmelaget ved Jacob Toft, og det ble «kok» foran Ranheim-keeper Even Barli mot slutten.

Tre minutter før full tid måtte da også den solide sisteskansen varte opp med en god, gammeldags feberredning, da Michael Ogunbaro fikk god treff.

Redningen tok imidlertid piffen noe ut av vertskapet på gressmatta.

Dermed en meget solid seier for Svein Maalen og co.

Sellin senket Levanger

Like lystig ble det ikke på Guldbergaunet i Steinkjer, hvor Levanger spilte hjemmekamp (!) mot Sandnes Ulf.

Moan er nemlig under ombygging, og er ennå ikke klar for spill.

Dermed tok trener Magnus Powell med seg sine menn noen mil nordover, for å forsøke å ta årets første seier.

Det gikk imidlertid ikke - mye på grunn av en fosning.

Levanger var det førende laget de første 45, men etter drøye halvtimen scoret Kjell Rune Sellin scoret for Sandnes-klubben. Den tidligere RBK-spilleren ble med det matchvinner, etter en 2. omgang hvor gjestene nok var nærmere 2–0 enn Levanger var utlikning.

Dermed står Levanger med det ene poenget fra serieåpningen mot Ull/Kisa.