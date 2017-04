Chelsea-helten etter drømmetreffet: - Ikke mitt beste mål

Saken oppdateres.

Chelsea-Tottenham 4 – 2

Nemanja Matic klinte til fra 25 meter med venstreslegga. Ballen føyk via tverrliggeren og i krysset. Det var en helt ellevill scoring 10 minutter før slutt i FA-cupfinalen på Wembley.

– Jeg er glad for målet. Og det var et bra mål. Men det er ikke det beste jeg har scoret. Jeg hadde en hardere og bedre avslutning i en kamp mellom Benfica og Porto. Dette er kanskje mitt nest beste mål i karrieren, sa Chelsea-helten ifølge BBC .

Med Matics 4–2-mål var semifinalen avgjort og Chelsea er klar for FA-cupfinale på samme arena om en drøy måned.

Tottenham var kanskje best i banespillet. Men Chelsea var nådeløse og effektive foran mål.

– Det er alltid godt å vinne slike kamper, en semifinale mot et annet London-lag. For supporterne er det veldig bra. Det blir også den første finalen på fem år i Chelsea for meg, sa Eden Hazard, som spilte den siste halvtimen som innbytter.

Belgieren spilte en sentral rolle fra han kom inn på stillingen 2–2.

Først sendte han Chelsea i ledelsen med et bra treff med venstrefoten et kvarter før slutt.

Fem minutter senere var Hazard nest sist på ballen på Matics fantastiske scoring.

Selv sa stjernespiller Hazard dette om å starte FA-cupsemifinalen på benken:

– Som fotballspiller ønsker du å spille alle kamper. Men manageren gjorde et bra valg, han valgte å starte med Willian som scoret to mål.

Tidlig ledelse

Chelsea gikk ut i hundre og fikk tidlig godt betalt.

Willian satte et frispark fra 17–18 meter i mål etter fire minutter og 13 sekunder.

Frisparket var godt satt, ballen skrudde over Tottenham-muren og gikk i keeperhjørnet. Keeper Hugo Lloris tok et steg feil vei og satte seg selv i en vanskelig posisjon.

Chelsea hadde fått en praktfull start – og det kokte på et fullsatt Wembley.

Ligalederen var et bedre lag enn ligatoeren i starten. Men det snur fort i fotball, så ogtså i FA-cupsemifinalen på Wembley.

18 minutter var spilt da Christian Eriksen slo inn foran mål. Innlegget kom lavt inn og Harry Kane måtte ned i knestående før han med bakhodet stusset ballen videre og i mål. Det var smart utført – og Tottenham hadde utlignet ledelsen.

Willian sendte Chelsea i ledelsen igjen da han satte et straffespark sikkert i mål rett før pause.

Utlignet for andre gang

Men Wembley hadde mer lørdagsunderholdning å by på.

Syv minutter ut i den andre omgangen slo Eriksen en praktfull pasning inn bak Chelseas forsvar, Dele Alli løp smart mellom David Luiz og César Azpilicueta, og plasserte ballen i krysset fra fem-seks meter.

Et praktfullt angrep i en praktfull FA-cupsemifinale. Igjen var lagene like langt.

Chelsea-sjef Antonio Conte valgte å spare stjernene Eden Hazard og Diego Costa fra start.

Halvtimen før slutt ble begge byttet inn. Et kvarter senere sendte Hazard Chelsea i ledelsen for tredje gang. Belgieren fikk kjempetreff med venstrefoten og 3–2 til Chelsea.

Hazard fikk bra treff. Men det kan likevel ikke måle seg med treffet til Chelsea til Nemanja Matic fem minutter senere.

Fra 25 meter fikk Matic drømmetreff med venstrefoten. Ballen gikk i tverrliggeren og i mål. Et av tidenes flotteste mål på nye Wembley i en fantastisk semifinale.