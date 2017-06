Du må aldri, aldri si sannheten om norsk fotball!

Saken oppdateres.

Lars Lagerbäck får kjeft for å være ærlig. Forstå det den som kan. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo rykker ut og sabler ned Lagerbäck. Han synes det landslagssjefen sier er både leit og trist. «..vi kan ikke prate ned det viktigste fotballproduktet vi har, ...», sier Fagermo.

La oss se hva Lagerbäck uttalte til NRK: «Jeg synes ikke det var mange gode kamper i starten av Eliteserien, men det har tatt seg litt opp. Vi ligger der vi ligger, og det kan vi ikke snakke bort.»

Ikke noen knallhard kritikk, spør du meg. Snarere en litt pyntelig beskrivelse av det «alle» ser. Lagerbäck er for øvrig kjent for å være en kjedelig fyr, men likevel for hard kost for en av de mest frittalende trenerne i norsk fotball. Fagermo legger for sikkerhets skyld til: «Vi kan ikke ha den type prat i norsk fotball.»

Kritikken fra Dag-Eilev Fagermo står seg dårlig etter at fotballnasjonen har lidd seg gjennom år med en landslagssjef som skjønnmalte de pinligste nederlag, og ikke fikk lovprist kvaliteten på norske spillere høyt nok.

Beklager, Fagermo! Jeg foretrekker folk som beskriver virkeligheten, og ikke lever i en drømmeverden. Jeg tror mer på å stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man er som utgangspunkt for utvikling, enn å leve i en drømmeverden der selvinnsikt er fraværende.

Jeg har mer sans for en tidligere landslagssjef. Egil Olsens analyser var alltid knivskarpe, og kunne være ganske selvkritiske. Og det var et utsagn fra Egil Olsen til NRK som startet denne avslørende seansen om angstbiterske tilstander i norsk toppfotball.

«Det største inntrykket mitt er at Eliteserien er ganske dårlig». Sa Drillo. Den gamle landslagssjefen er først og fremst betenkt over kvaliteten på forsvarsspillet i den norske toppserien.

«Jeg synes intensiteten i det defensive arbeidet er dårlig. Strukturen er dårlig i mange lag og det går for sakte.» Sa Olsen, og la til at han var særlig skuffet over Rosenborg. Og her får selvfølgelig RBK-tilhengerne vann på «Drillo hater RBK»-mølla si.

«At de leder, sier vel kanskje litt om at de andre ikke har greid å ta steget og nærmet seg Rosenborg. For Rosenborg har vært under pari så langt. Det er rytmen i angrepet, det går for sakte. Jeg synes de bruker i overkant mange trekk. Jeg savner den fremoverlente, gjennombruddshissige stilen, og så gjør de en del blemmer defensivt, de også.»

Men tilbake til Dag-Eilev Fagermo. Han fremstår mer som krampaktig markedsfører enn trener, når han sier at det norske fotballproduktet er «umåtelig populært». Jo da, vi har brukbare tilskuertall i forhold til innbyggertall, men Fagermo finner ikke støtte i statistikkene. Færre ser fotball i år enn i fjor, og slik har trenden vært i mange år, så «umåtelig populært» er vel å ta i? I den sammenheng fremstår tilskuerveksten vi har vært vitne til på Lerkendal, ulogisk.

Når vi får kamper fra de største ligaene, mellom de beste lagene, med de største profilene, rett hjem på stueveggen, i stadig mer sylskarpe bilder, på stadig større skjermer, så blir svakhetene ved norsk fotball anskueliggjort ned til minste detalj.

Produktet blir ikke bedre selv om man snakker det opp av alle krefter. Fakta er at eliteserien er rangert som nummer 25 og Norge som nummer 88 blant landslagene, åtte plasser bak Færøyene.

Du er velkommen til å slå hardt tilbake når du har lyktes i Europa-kvalifiseringen, Fagermo.