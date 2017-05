Edvartsen: – De tekstmeldingene jeg sendte, var langt over streken

Uten bunad? Her er fem ting du ikke må gjøre på 17. mai!

Saken oppdateres.

Forrige uke ble det kunngjort at Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen var kommet til enighet etter en flere uker lang konflikt.

Edvartsen skal ikke dømme noen norske toppfotballkamper i år, men vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018.

Tirsdag stilte Edvartsen opp i TV 2-programmet FotballXtra. I den forbindelse snakket han om dommerkonflikten i et lengre intervju med kanalen .

Der var Edvartsen opptatt av å beklage.

– Det startet med en faglig diskusjon, som jeg kunne håndtert på en annen måte. Og så eskalerte det, dessverre. Det er veldig, veldig, veldig trist, sier Edvartsen.

Beklager tekstmeldinger

Tidligere denne måneden gikk Reidar Gundersen, tidligere medlem av Edvartsens dommerteam, hardt ut mot måten Edvartsen har oppført seg på. Det ble trukket frem flere tekstmeldinger fra 2015, som Gundersen opplevde som trakasserende.

VG viste frem eksempler på disse SMS-utvekslingene. Ved ett tilfelle forklarte Gundersen at han ikke hadde tid til å svare på telefonen på grunn av jobbforpliktelser. Da svarte Edvartsen: «Bytt jobb».

– De tekstmeldingene som er kommet frem i media, det er selvfølgelig jeg som har sendt dem. Det er bare å legge seg flat for at jeg sendte de meldingene. Det går ikke an å forsvare, sier Edvartsen, før han legger til:

– Jeg prøver ikke å bagatellisere, men jeg hadde satt pris på om jeg hadde fått vite det fra andre enn media at dommere føler seg tråkket på.

– Jeg tar stor plass

Han er tydelig på at han faktisk beklaget under møtet med et samlet Dommer-Norge på Gardermoen forrige måned. Etter det møtet kom Dommerforeningen med en anbefaling til NFF om ikke å la Edvartsen komme tilbake som toppdommer .

Nå har Edvartsen mulighet til å kvalifisere seg som toppdommer neste sesong. Da er han avhengig av å opprette tillit til dommerkollegaene.

I intervjuet med TV 2 er Edvartsen tydelig på at han må forandre seg.

– Det er bare å legge seg fullstendig flat. Jeg må ta stor lærdom. Jeg krever mye av meg selv og de rundt meg. Jeg er ingen A4-person, jeg tar stor plass og har en direkte og ærlig kommunikasjonsform. Men jeg må endre kurs. Min hensikt har aldri vært å trakassere eller mobbe noen, men det er ikke jeg som bestemmer hvordan mottakeren oppfatter et budskap, sier Edvartsen.

– Ingen intensjon om å skifte dommersjef

Han poengterer at ærlighet og tydelighet er viktig for å skape utvikling, men innrømmer at han til tider har tøyd strikken for langt.

– De meldingene jeg sendte i 2015 var langt over grensen. Tydelighet og ærlighet må man tåle, men det skal ikke være uhøvisk eller stygge meldinger som gjør at folk føler seg mobbet og trakassert, sier Edvartsen.

Han sier at han har stor respekt for dommersjef Terje Hauge, og at det aldri har vært noen intensjon om å skifte dommersjef.

Edvartsen «vil ikke ta 100 prosent av ansvaret» for at konflikten har oppstått og eskalert, men sier:

– Jeg må ta en stor del av ansvaret.

Det skapte enkelte reaksjoner da det forrige uke ble klart at Edvartsen vil få kompensasjon for kamper han ikke får lov til å dømme ut 2017 .

Konfrontert med dette, sier Edvartsen at han hverken kan bekrefte eller avkrefte noe av innholdet i avtalen med NFF.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn sier til Aftenposten at NFF på nåværende tidspunkt ikke har noen ytterligere kommentarer i saken.