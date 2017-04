Edvartsen beskyldes for å være illojal av dommerkolleger: - Svært uheldig

Saken oppdateres.

Dommerens egen forening går ut med støtte til dommersjef Hauge. En av dommerne, Tom Harald Hagen, sier følgende i en epost:

«Bakgrunnen er at framstillingen til nå, for mange av oss, oppleves som altfor snever, og i hovedsak kun er belyst fra en side. Etter siste dagers oppslag har jeg derfor blitt kontaktet av dommere og andre som er fortvilet, og stiller seg uforstående til den ensidige dekningen», skriver Hagen.

Og han fortsetter:

«Svein-Erik Edvartsens håndtering i mediene de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet. Han har i mediene gått ut mot dommersjefen og kritisert sitt dommerteam. Slikt oppfattes som lite lojalt. Medieoppslagene satte kollegaene i en vanskelig situasjon få dager før seriestart, og var med på å sette negativt fokus på dommergruppa.»

Edvartsen har ikke svart på Aftenpostens henvendelse tirsdag kveld. Han har heller ikke kommentert saken i andre medier.

«Godt bilde»

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Dette har Edvartsen i et intervju med Nettavisen sagt at han reagerer på.

Hagen og Edvartsen er medlemmer i Norsk Fotballdommerforening som ledes av Ola Hobber Nilsen.

– Vi oppfatter at saken er langt mer kompleks og stikker dypere enn det som har framkommet i mediene. En anonym spørreundersøkelse gjennomført blant våre medlemmer i Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen (1. divisjon) i slutten av 2016 viste bred støtte til dommerseksjonen. Tom Harald Hagen reflekterer medlemsmassen og gir et godt bilde av hva majoriteten av våre medlemmer mener, sier styreleder og eliteseriedommer Ola Hobber Nilsen til TV 2 Sporten.

Nytt møte

Situasjonen er såpass anspent at Hauge nå har kalt inn samtlige dommere i Eliteserien, med assistentdommere, til et møte denne uken for å rense luften.

– Det er ingen tvil om at vi helst skulle vært dette foruten, men som dommersjef må jeg ta signalene fra dommermiljøet på fullt alvor. På det kommende møtet skal vi sette ord på det som er vanskelig, sier Hauge.

Etter søndagens enighet mellom Hauge og Edvartsen skal Hamar-dommeren dømme sitt første eliteserieoppgjør i den 7. serierunden.

– I utgangspunktet er ikke den sjuende runden satt opp ennå, men jeg og vi har planer for at han skal inn og dømme i runde sju, sier dommersjefen.