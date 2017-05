Edvartsen får ikke dømme mer denne sesongen

Saken oppdateres.

«For å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter, har Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017», skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har pågått i lang tid. I mars ble den imidlertid kjent for offentligheten, da Edvartsen ble utestengt av NFF på ubestemt tid .

Konflikten tok en ny vending forrige uke Edvartsens tidligere assistentdommer Reidar Gundersen gikk hardt ut og fortalte at han følte seg mobbet og trakassert av Edvartsen mens de to jobbet sammen. Gundersen hevdet også at dette var bakgrunnen for konflikten.

Fotballforbundet skriver videre at Edvartsen igjen kan være aktuell som dommer neste år, men det innebærer at tilliten til ham gjennopprettes.

«Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke fremover til beste for norsk fotball», skriver NFF.

