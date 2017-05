Eggen kalte Kings valg «meningsløst». Nå herjer nordmannen i Premier League.

Ranheim leder serien – men superveteranen Storflor har ikke et eneste målpoeng

Saken oppdateres.

– Problemet er at det er veldig få av de som har dratt ut de siste årene, som spiller, sier Nils Arne Eggen.

Den legendariske RBK-treneren og -spilleren har lenge vært klar på at norske talentfulle spillere bør utvikle seg i Norge før de drar utenlands.

Da Aftenposten intervjuet Eggen i 2010 om unge spillere som tidlig reiste til klubber utenfor landets grenser, snakket han blant annet om Joshua King.

– En villfarelse

– Han Joshua King fra Vålerenga som er i Manchester United. Hva så? sa Eggen.

– Det er selvfølgelig helt avgjørende for norsk fotballs fremtid at klubbene greier å dyrke spillerne selv. Og det er helt meningsløst at noen av de beste skal dra til England som guttunger. En totalt villfarelse, sa Eggen den gang.

På Aftenposten liste den gang, som vi i dag har oppdatert med status sju år senere, sto nemlig King. Oslo-gutten reiste tidlig til spill i Manchester Uniteds akademi, og er i 2017 kanskje den nordmannen med størst suksess i internasjonal fotball - i konkurranse med Rune Almenning Jarstein i Hertha Berlin.

Lørdag scoret King sitt mål nummer 16 i Premier League, hans 13. dette kalenderåret. Det er det bare Romelu Lukaku i England som kan slå.

Men Nils Arne Eggen mener ikke dette beviser at han tok feil.

– Lukter ikke en gang på Europa

– Alt tyder på at det er veldig lurt å la de unge talentfulle utvikle seg i Norge og ikke la seg lokke av agenter. Vi har et bra unntak i han King. Men han spiller brukbart i Bournemouth. Vi glemmer kanskje det at da Rosenborg på sitt beste var rangert som nummer 14, mens Bournemouth ikke en gang er oppe og lukter på Europa, sier Eggen i dag.

– Men man kan vel si at King har lyktes med sitt valg?

– Han har vel ikke lyktes noe bedre han enn for eksempel en spiller som Fredrik Midtsjø, som spiller i Rosenborg? spør 75-åringen.

For han står fortsatt på det han alltid har ment: Norske spillere bør ikke reise tidlig utenlands. Tvert imot. Han tror for eksempel Martin Ødegaard er en spiller som burde blitt hjemme lenger enn han ble.

– Må ha gjort jobben i Norge

– Jeg er veldig spent på han. Nå er han utlånt til et middelmådig lag i Nederland, og spiller nesten ikke. Hadde han fortsatt vært i Godset, så hadde han vært en toppspiller, mener Eggen.

Hans mening er at norske spillere bør føle en sterk stolthet over å utvikle norsk fotball i Norge.

– Man kan lære av å være i utlandet, men først må de ha gjort jobben sin i Norge, så de får spille når de kommer utenlands. Den eneste som spiller fast i England er Joshua King. Stort sett spiller de ikke, sier Eggen, som vet at mange er uenig med ham.

– Fotballspillere må spille for at de synes det er artig. De må ikke la pengene bli drivkraften, og la seg lure av agenter. De blir bare brukt i et spill, sier Eggen.

King selv tar heller ikke av, selv om nå han nå scorer like jevnt og trutt som Lukaku og Harry Kane.

– Det er den første sesongen jeg har scoret så mye som dette. Neste år må jeg vise at jeg klarer å gjøre det igjen før man kan begynne å sammenligne meg med Harry Kane og Romelu Lukaku, sa King etter scoringen lørdag.