Ekspert mener kveldens kamp ikke bør spilles: - Skal spillerne løpe og se seg over skulderen?

Saken oppdateres.

På vei til kvartfinalekampen i Champions League som skulle startet klokken 20.45 onsdag, ble Dortmunds buss truffet av tre små eksplosjoner klokken 19.16. Dortmunds spiller Marc Bartra ble sendt til sykehuset. Kvartfinalen er utsatt til onsdag klokken 18.45.

– Jeg mener at det ikke er riktig. Politiet melder at det er uklart hva motivet bak angrepene er. Ingen er mistenkt, og de utelukker ingenting. Det vil være mye sikkerhetsoppstyr, men de sier at ingen kan love hundre prosent sikkerhet, sier Tosterud.

Politiet har bekreftet at det var et bevisst angrep mot den tyske storklubben Dortmund. De undersøker om det det skal være islamistisk kobling til angrepet, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA .

– Å invitere til fest kvelden etter en slik opplevelse, er ikke riktig for Dortmund. Det virker som det handler mer om terminliste og penger for UEFA enn at det er fotballen som skal slå tilbake, sier Tosterud.

Få opplysninger

Motivet bak angrepet er ikke kjent foreløpig. Politiet jakter onsdag morgen på de som står bak forbrytelsen.

Bundesliga-kommentatoren synes synd på spillerne.

– Skal de løpe ut på banen og se seg over skulderen? Vi vet så lite om motiv og gjerningspersoner. Det mye frykt i bildet så kort tid etter situasjonen, og de burde fått mer tid til å bearbeide hendelsen. Det er noe som kommer til å være med dem resten av livet, og de burde slippe å spille en fotballkamp nå, mener han.

– Det er en ung spillergruppe som har vært utsatt for et angrep der noen har prøvd å drepe dem. Det må man si når det er eksplosiver ved en buss. De tankene har nok gått gjennom hodene på Dortmund-spillerne. Pressesjefen i klubben fortalte at spillerne var i sjokk og kastet seg desperat ned på gulvet, utdyper han.

Brev med hvitt pulver

I nærheten av eksplosjonen ble det funnet et brev hvor avsenderen påtok seg skylda, men det er ukjent hvem avsenderen er. Julemarked-angrepet i Berlin skal være nevnt i brevet som ble funnet ved stedet, ifølge AFP, skriver VG .

Tidligere i vinter fikk Borussia Dortmund et brev med hvitt pulver i.

– Jeg tror ikke og håper ikke noe skjer i kveld, men så lenge en situasjon er så uavklart med tanke på at det har kommet såpass lite opplysninger, synes jeg ikke kampen bør spilles. Det eneste som har kommet fram, er dette brevet som lå i nærheten, sier Tosterud.

– Kommer ikke til å bli lett

Dortmunds direktør, Hans-Joachim Watzke, sier at det blir en påkjenning å spille mot Monaco onsdag kveld.

– Det kommer ikke til å bli lett, og det kommer nok til å merkes ute på banen, sier Watzke til Bild .

Monaco betalte hotell for lagets supportere for opptil 80 euro. På sosiale medier gikk fotballen sin seiersgang da Dortmund-supporterne inviterte Monaco-fans til overnatting via emneknaggen #bedforawayfans.

– Det var naturligvis ikke en selvfølge, men fotballen må gå til normalen, og UEFA har bestemt dette. Dette er en svært vanskelig situasjon, sier Bruno Skropeta, Monacos pressesjef til L’Equipe .

Til kveldens kamp og møtet mellom Bayern og Real Madrid er det satt inn store sikkerhetsstyrker.

– Den rådende stemningen i troppen synes å være at "nå spiller vi denne kampen for Marc", sier Marcel Schmelzer, Borussia Dortmunds kaptein, til egne hjemmesider .