Ekspertene tror Lagerbäck samler folket: – Han snakker et språk man forstår

– Lagerbäck fremsto som han alltid har gjort. Han vet hva det går i. Han har beina på bakken med en fin og lun væremåte som de norske supportere trengte nå. Han snakker et språk som folk forstår.

Det er dommen til Jesper Mathisen, TV 2-ekspert, etter 68-åringens første uttak og pressekonferansen i den forbindelse.

– Lagerbäck er tydelig på hva han vil, han forklarer det enkelt og bruker ord og uttrykk som ikke distanserer seg fra mannen eller damen i gaten. Dessuten synes jeg han har motbevist allerede at han ikke fortjener det stempelet som kjedelig som er blitt klistret på han. Han har en lun og fin humoristisk sans, og får heldigvis vist frem også det, er Lars Tjærnås, ekspert i 100% Sport, sin oppsummering etter at troppen ble presentert.

– Klart språk

Høgmo fikk kritikk for å være mer lukket og prate «tåkete» med bruk av avanserte ord som selv fotballeksperter trøblet med å forstå. Når heller ikke resultatene begeistret det norske folk, var det til slutt ikke en annen utvei enn at landslaget og Høgmo skilte lag i høst.

– Lagerbäck snakker et klart språk, der de faglige vendingene forklares slik at selv de uten UEFA-kurs kan forstå det. Han var også åpen på vurderinger av noen enkeltspillere, for eksempel om Søderlund. Men det aller viktigste synes jeg likevel det er at det er en rød tråd mellom det han så langt har sagt og gjort. Han vil ikke spille for å underholde, men vinne. Og han tar ut et lag med størst sjanse til å få et resultat, og utelater enkelte artister, sier Tjærnås.

Roar Stokke, tidligere spiller, trener og nåværende kommentator for Viasat, mener Lars Lagerbäck er klar i alt han sier og foretar seg.

– Tydelighet er bud nummer en for en landslagstrener som har den til låns i 20 dager i året. Tydelighet til spillestil, formasjon, filosofi og krav til innstilling og holdninger er en selvfølge, sier Stokke.

Overraskende «PowerPoint»

Selve uttaket inneholdt lite oppsiktsvekkende. Den største snakkisen i etterkant var at Martin Ødegaards navn ikke var på listen.

– Jeg trodde ikke han var så flink med «PowerPoint». Det var den største overraskelsen. Troppen var veldig som ventet, mener Mathisen.

Ekspertkollega Tjærnås savnet to spillere.

– Det var noen forfall, suspensjoner og skader som gjorde utvalget litt mer begrenset enn sikkert både han og alle andre ønsket. Jeg hadde håpet på Thomas Rogne som midtstopper, fordi jeg synes han har egenskaper vi har savnet. Så hadde jeg helst sett at det var plass til Fredrik Midtsjø, gjerne på bekostning av klubbkompis Anders Konradsen. Men jeg forstår hvorfor troppen ble som den ble, og den ble godt begrunnet, sier Tjærnås.

Roar Stokke trekker frem Stefan Johansen og Joshua King som Norges mest viktige spillere fremover.

– Lagerbäck er en av de mest erfarne landslagstrenerne i Europa og han skjønner at grep må til i en spillertropp som spilte av seg all selvtilliten. Det skaper god dynamikk når en nykomponert tropp skal vise seg frem for den nye treneren. Spillerne kommer til å være skrubbsultne, spår Stokke.

Fremføringen til Lagerbäck viste denne statistikken om laget:

Alderssnitt på 26,25 år

Høydesnitt på 183 centimeter

Kampsnitt på 16,4 landskamper hver

Etterlyser resultater

Men landslagsfotball handler naturligvis først og fremst om resultater og å komme seg til mesterskap. Ikke hvordan man oppfører seg på pressekonferansen.

– Nå er spørsmålet hvordan han skal få det norske laget til å fungere. Det er selvfølgelig resultatene vi skal måle han etter. Ikke hvordan han fremstår på pressekonferanser. Han kommer til å bruke hvert eneste minutt på hvordan Norge skal fremstå på og utenfor banen, sier Jesper Mathisen.

– Bør vi slå Nord-Irland?

– Det er ikke et lag vi «skal» slå, men et lag vi har mulighet til å slå. Som Lagerbäck sa i går, har han ikke gitt opp VM, og da må Nord-Irland slås for å ha et håp om mesterskap. Men det blir veldig vanskelig, og fokus kommer fort til å rettes mot neste EM-sluttspill, svarer den tidligere Start-spilleren.