Ekspertenes klare dom etter veteranenes landslags-exit: – Ingen krise

Først kom nyheten om at Per Ciljan Skjelbred (29) gir seg på landslaget. Bare dager senere, midt under ski-VM, kom Alexander Tettey (30) med samme sjokkbeskjed.

At spillere gir seg på landslaget er ikke noe nytt, men her er det snakk om spillere på høyden av sine karriererer i henholdsvis Hertha Berlin og Norwich.

Vi har fått fotballeksperter til å kommentere landslagsexiten. Lars Tjærnås er tidligere topptrener og nå ekspert og speider. Han sier dette om valget til Skjelbred og Tettey:

– All statistikk viser at landslag som hevder seg over tid er avhengig av å ha spillere i topp 5-ligaer i Europa, eller i alle fall i en tøff kamphverdag. Begge disse har spilt lenge i topp 5-liga – Skjelbred både spiller og presterer glimrende nå. Når vi har som gjør det ellers er det ingen tvil om at det rammer Lars Lagerbäck og hans planer. Særlig Skjelbred slik han spiller nå hadde løftet dette laget, hvis han hadde blitt brukt riktig. Det tror jeg han hadde, sier Tjærnås.

Tjærnås: – De er fort glemt

Skjelbred påpekte at han ønsket å ha mer tid sammen med familien, mens Tettey pekte på en sliten kropp og et tøft kampprogram i England.

– Jeg tror dem på det de sier er årsaken, at de vil ha henholdsvis mer tid med familie og prioritere klubb på grunn av totalbelastning. Skjelbred var samtidig Høgmos betrodde mann og kaptein, så kanskje var det ekstra naturlig for ham å sette punktum etter et skifte, nærmest uansett hvem som kom inn som ny landslagssjef, sier han.

Tjærnås frykter ikke de store negative konsekvensene.

– Jeg tror ikke det gir noen spesielt ugunstig signaleffekt. Litt enkelt sagt, de er glemt den dagen landslaget begynner å vinne igjen. Resultater trumfer alt, inkludert alle spillere. Og selv om det er mye erfaring vi mister er det den posisjonen vi har flest lovende spillere å velge blant. Vi har knapt gjort annet enn å produsere midtbanespillere de siste årene. Sånn sett hadde det vært verre om for eksempel Joshua King hadde gitt seg når han nå er blitt etablert i Premier League, sier Tjærnås.

– Ingen krise

Tidligere Vålerenga-trener og landslagshelt Kjetil Rekdal mener som Lars Tjærnås at man bare må respektere at to gode spillere velger å takke for seg.

– De har gitt en god grunn, begge to. Men det er synd for Norge, som mister to gode fotballspillere. Men det må passe og viljen må være der. Det krever ganske mye å være med på toppidrett i 10–15 år. Tettey har oppgitt kroppen som en utfordring med spill i klubb- og landslag, og Skjelbred ville prioritere familien. Og det må man respektere, sier Rekdal.

Rekdal, som nylig er gått inn i ekspert-teamet til Discovery (Eurosport), legger ikke skjul på at de to vil bli et savn for landslaget og den nyansatte treneren Lars Lagerbäck.

– De hadde helt sikkert hatt mye de kunne bidratt med. Uten tvil. De har jo vært med hele tiden. De vil bli savnet, men nå er det jo sånn at de ikke er så fryktelig bedre enn mange andre. Det gir andre muligheten, sier Rekdal.

Han fortsetter:

– Sander Berge bør inn, det har jeg for så vidt sagt lenge. Stefan Johansen har gjort det bra i Fulham nå. Håvard Nordtveit spiller av og til i West Ham. Det er ingen krise, det er nok av spillere som kan gå inn i de rollene, sier Eurosport-eksperten.

Mathisen: – Ciljan vil bli savnet

Jesper Mathisen er fotballekspert i TV 2. Han synes det er synd for norsk fotball at duoen gir seg på landslaget. Han tror at spesielt Skjelbred blir et savn for landslaget.

– Ciljan hadde vi hatt god bruk for, så han blir et savn. Tettey tror jeg ikke blir noe stort sportslig savn, for der tror jeg at vi har nok av spillere som kan gå inn og erstatte ham, sier Mathisen.

– Ble du overrasket over at de to gir seg på landslaget?

– Både òg. Jeg har spilt sammen med dem begge på aldersbestemte landslag, og både Ciljan og Tettey slo igjennom veldig tidlig. Så selv om de ikke er gamle, har de hatt lange fotballkarrièrer og vært i gamet lenge. Tettey forklarer det med slitasje på kroppen, og det er nå en gang slik at det er klubben som betaler lønnen. Han har kanskje 4–5 gode år igjen i utlandet, og da kan jeg forstå prioriteringen.

– Når det gjelder Ciljan så tror jeg at det har kostet mye krefter å ha frontet landslaget. Han er vel lei alt det negative som har vært. Så skulle man kanskje tro at ny trener og ny giv var motivasjon i seg selv, men det var det ikke. Og landslaget har ikke bruk for spillere som ikke har motivasjon, sier TV 2-eksperten.

– Hva tenker du om signaleffekten?

– Det vil alltid være en drøm for de fleste å spille med flagget på brystet. Med nytt system har Norge tidenes mulighet til å ta seg til neste EM. Nye generasjoner er på vei opp og frem, og Sander Berge er et eksempel på en spiller som nå kommer. Sånn er mekanismene i fotballen, sier Jesper Mathisen.