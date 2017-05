Eksperter er bekymret for norsk fotball: – Vi savner konkurranse og spenning

Saken oppdateres.

I fjor sikret trønderne gullet teoretisk etter 25 runder (24. september). I praksis var spenningen borte lenge før.

Ekspertenes dom etter seks runder er at det tredje strake seriegullet kommer tidlig inn i premieskapene på Lerkendal i 2017.

– Har spenningen noen gang vært der? De var suverene i fjor og har et minst like godt lag i år. De kommer til å spasere seg inn til gull i år også. De har ikke vært på topp ennå, men har en poengfangst ingen kan si noe på, sier Jesper Mathisen, TV 2s ekspert.

– Kjedelig

Rosenborg leder med fire poeng, men til nå har sigarfotballen uteblitt for trønderne. Likevel har laget alt slått Sarpsborg, Odd og Molde.

– Det er kjedelig. Vi savner konkurranse og spenning i toppen. Molde og Odd, som jeg trodde skulle bli de nærmeste utfordrerne, har solid luke opp allerede. Sarpsborg viste mandag at de er nest best for øyeblikket og ga RBK en skikkelig utfordring, men RBK var best foran begge målene og har mest kvalitet der. Derfor vinner de jevne kamper selv om de ikke briljerer, sier Mathisen.

Sørlendingen mener trønderne kan begynne å planlegge gullfesten.

– På sommeren i fjor var det meste av spenningen ute, og det samme kan skje i år. De er så solide. Rosenborg har et veldig høyt bunnivå og vil prestere bedre og bedre. Jeg er imponert over Sarpsborg og Molde på sitt beste, men de mangler erfaringen og stabiliteten Rosenborg har, mener Mathisen.

Hoff enig

Ivar Hoff, tidligere fotballtrener og tv-profil, er helt enig med Jesper Mathisen.

– Rosenborg har ikke imponert i år, men sammenlignet med de andre i Norge er de i egen klasse. Det er ikke et sekund tvil om at de tar gullet, sier Hoff.

– Hva kommer først i år? Potetene i Orkdal eller seriegullet på Lerkendal?

– Det spørs når potetene dyrkes, men de kommer til å lede så mye at ingen tviler på at de tar gullet i sommer. Vi får bare håpe at Rosenborg stabiliserer seg så de får kvalifisert seg til morsomme ting i Europa, svarer Hoff.

Kritisk til norsk fotball

Veteranen er bekymret for ståa i norsk fotball.

– Norsk fotball har gått tilbake fra fjoråret som var en av de svakeste sesongene historisk både for klubb og landslaget. To serierunder før slutt var Brann på annenplass nærmere nedrykk enn gullet. Du hadde Rosenborg der oppe, og resten av lagene rullet som en kram snøball. Med unntak av Start, som det var fullstendig tullete at var med i eliteserien, sier den tidligere Lillestrøm-treneren.

Han nevner at Vålerenga og flere andre lag har skuffet stort.

– Godset er kanskje på vei til å vurdere om de har den rette treneren i Tor Ole Skullerud. Å tape mot Kristiansund er svakt. Så er det Odd som har vært breiale og småertet Rosenborg, de må se seg selv i speilet. Molde har ressurser og en svær A-stall, men klarer ikke slå Sandefjord. Hallo i luken! Det er norsk fotball i et nøtteskall. Det er keiseren nye klær, sier Hoff, som lar seg imponere av Sarpsborg.

Selv sa Geir Bakke til Dagbladet at han ikke liker at Rosenborg er såpass overlegne som det virker.

– Serien er selvsagt ikke avgjort ennå, men det er grunn til å frykte at Rosenborg kan avgjøre serien litt for tidlig i år. Om det skal bli litt spennende, så må også de andre lagene våge å sparre dem slik vi gjorde, sa Sarpsborg-trener til avisen .