Elden går i strupen på NFF etter nytt avslag: - Useriøst

Saken oppdateres.

«Edvartsen dømmer ikke i runde 7», står det i en pressemelding som Norges Fotballforbund sendte fredag.

Det har vært full splid i dommer-Norge den siste tiden. I sentrum: Svein-Erik Edvartsen. Tidligere denne uka var han og dommerne samlet i et krisemøte for å løse situasjonen.

Konflikten ser imidlertid ut til å fortsette.

«NFF og Svein-Erik Edvartsen ble sist helg enige om at Edvartsen skulle settes opp som dommer fra og med runde 7. En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet. For å dømme kamper på øverste nivå, må dommerne ha hverandres fulle tillit», står det i pressemeldingen.

Ute – inntil videre

Edvartsen har engasjert advokat John Christian Elden. Han uttalte følgende til Bergens Tidende torsdag:

– Alle har ytringsfrihet, så lenge man forholder seg lojalt til sine kolleger i samsvar med idrettens lover. Det gjelder selvsagt også de som har meninger om Edvartsen. Noen sak er dette imidlertid ikke nå, og NFF har seinest i dag bekreftet at avtalen gjelder.

Fædrelandsvennen ba Elden om en reaksjon på innholdet i pressemeldingen fra NFF.

– Slik jeg ser det, er det useriøst å få en underretning om at NFF begår avtalebrudd i form av en pressemelding uten forsøk på dialog i forkant. Edvartsen er fortsatt opptatt av å utvise en lojal opptreden, og ønsker ikke ytterligere kommentarer nå. Jeg vil bruke den nødvendige tid på å vurdere hva som nå skjer, skriver Elden.

Nå må partene jobbe videre for å løse konflikten.

«I mellomtida har NFF informert Edvartsen om at han, inntil videre, ikke kan settes opp som dommer. NFF beklager at denne situasjonen har oppstått og oppfordrer alle parter til å være konstruktive og løsningsorienterte i den videre prosessen», skriver NFF.

Mener Edvartsen er illojal

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Dette har Edvartsen i et intervju med Nettavisen sagt at han reagerer på.

Denne uka har flere dommere gått ut mot Edvartsen, og kritisert ham for å være illojal. Ifølge TV 2nekter nå minst ti toppdommere å dømme med Edvartsen.

«Mange kolleger har gitt lignende beskjed om at de ikke vil inngå i verken team med Edvartsen, eller samarbeide med ham på noen annen måte. Gjennomgangsmelodien er at dommerne føler at det er nærmest umulig å prestere på topp med Edvartsen i teamet, og at dette vil gå utover de andre dommernes prestasjoner», skrev kanalen torsdag.