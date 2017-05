Eliteseriespillerne mottok dødsbudskapet før avspark. Her hedrer de klubbens ildsjel på rørende vis.

Saken oppdateres.

– Denne seieren var for Sead, som døde i går.

Stemningen var følelsesladet da Sogndal-trener Eirik Bakke tok ordet i garderoben etter 4–0-seieren over Viking lørdag.

Bakke var tydelig preget – men fortsatte å snakke på en blanding av norsk og engelsk.

Kun timer før kampen hadde han fått beskjeden om at Sead Sabanovic, mangeårig ildsjel og vaktmester i Sogndal, hadde gått bort etter en lang tids kamp mot kreftsykdommen.

Sabanovic ble 59 år gammel. Han var enkemann, og etterlater seg datteren Senea og sønnen Sean.

Etter Bakkes tale samlet spillerne seg. I seiersropet var «Sogndal» byttet ut med «Sead».

Se den rørende seansen her:

– Hallen var hans fra dag én

En vårdag i 1994 kom Sabanovic til den lille saftbygda. Bosnieren, som kom som flyktning fra krigen på Balkan, skulle bli en bauta i det lokale fotballmiljøet.

Tidligere fotballpresident Yngve Hallén var med å ansette Sabanovic da Sognahallen åpnet i 1998.

– Den var hans fra dag én. Den var åpen fra 7 til 23. Alle skulle slippe inn. Det var ikke noe hærverk. Det er ingen tvil om at Sead lærte folk viktigheten av å ta vare på ting. Han var symbolet på det. Han pratet med alle og smilte til alle. Han har vært en institusjon. Han viste at dersom du jobber hardt for at andre skal ha det bra, så får du mange venner, forteller Hallén til Aftenposten.

Tett forhold

Derfor er det også mange som sørger i Sogndals fotballmiljø i disse dager. Mange fotballtalenter har forlatt Sogndal i løpet av årene og gått til større eliteserieklubber.

Men når de kom tilbake til Sogndal igjen, tok de som regel turen innom Sabanovic for å hilse.

Eirik Bakke var blant dem som hadde et veldig godt forhold til bosnieren.

– Det er en kjedelig beskjed å få. Jeg var personlig veldig tett med Sead. Han har vært i klubben så lenge jeg har vært her. Han kjente faren min veldig godt, og har vært en av dem som har støttet meg opp siden faren min døde for et par år siden. Mange hadde et sånt forhold til ham, sier Bakke.

Var på bedringens vei

Sogndal er kjent for å slå nedenfra i norsk fotball. Mange mener det er naturstridig at en så liten bygd har et eliteserielag. Da trenger man ildsjeler som Sead Sabanovic.

Yngve Hallén forteller at vaktmesteren var «deltagende i alt» på anleggssiden i klubben.

– Han prøvde også å snakke seg inn på laget flere ganger, sier Hallén

Sabanovic var en ruvende skikkelse for alt fra barn bitt av fotballbasillen til A-lagets spillere. Sogndal-spillerne har kjempet for klubbens farger i eliteserieåpningen – vel vitende om at en god venn kjempet hardt mot kreften.

Den siste tiden hadde også gode nyheter begynt å komme.

– Han ble friskere og friskere. Han hadde tro på at han snart skulle komme hjem. Så fikk han mest sannsynlig en blodpropp, forteller Hallén, som er en nær venn av familien.

– Dagen før han døde, fikk han besøk av en kollega. En av de siste tingene han sa var at han ville være tilbake til Brann-kampen (20. mai, journ.anm.). Dessverre gikk det ikke slik, fortsetter han.

Hedres i neste hjemmekamp

Eirik Bakke fikk dødsbudskapet fra Sogndals daglige leder Egil Mundal på fredag. Lagets spillere fikk vite om dødsfallet på frokosten før Viking-kampen.

– Det var overraskende, sier Eirik Bakke.

– Han har vært dårlig de siste ukene, men det har gått veldig fort. Noen i klubben besøkte han på torsdag, og da var han i god form, fortsetter han.

Sabanovic var altså innstilt på å komme tilbake til Fosshaugane Campus når Brann skulle komme på besøk 20. mai. I stedet vil anledningen brukes til å hedre hans minne.

– Han var alltid blid og positiv. Han stilte opp for alle uansett, og det er det han vil bli husket for. Det er ufattelig trist. Han legger igjen et fantastisk minne, sier Bakke.